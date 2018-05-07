Barcelona’da ‘Kış Uykusu’
Bu yıl ilk kez düzenlenen Barcelona Türk Filmleri Festivali, Ebru Ceylan’ın masterclass’ı ve Nuri Bilge Ceylan’ın sunumuyla gerçekleşen ‘Kış Uykusu’ filminin gösterimiyle başladı.
Filmoteca de Catalunya ev sahipliğindeki festivale Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan’ın yanı sıra yönetmen Senem Tüzen, yapımcı Yamaç Okur, yönetmen Selim Evci, Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ile Barcelona’da yaşayan çok sayıda sanatsever katıldı. 17 Mayıs’a kadar devam edecek olan festivalde, Seren Yüce’nin ‘Rüzgârda Salınan Nilüfer’, Mustafa Kara’nın ‘Kalandar Soğuğu’, Fikret Reyhan’ın ‘Sarı Sıcak’, Onur Saylak’ın ‘Daha’, Tolga Karaçelik’in ‘Sarmaşık’, Senem Tüzen’in ‘Ana Yurdu’, Mehmet Eryılmaz’ın ‘Misafir’ ve Selim Evci’nin ‘Saklı’ filmleri seyirci ile buluşacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle