Banksy’nin üzgün kızını çaldılar
İNGİLİZ duvar resmi sanatçısı Banksy’nin Paris’te 2015’te Bataclan konser salonuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için yaptığı resim çalındı.
Başını öne eğmiş hüzünlü bir genç kızın resmedildiği duvar, yerinden sökülüp binanın acil çıkış kapısından çıkarıldı. Bataclan konser salonunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada “Bugün derin bir öfkeyle doluyuz. Yerlilerin, Parislilerin, dünya vatandaşlarının hafızası, aidiyeti olan Banksy’nin çalışması bizlerden alındı” denildi.
90 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
AFP haber ajansı, yürütülen soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde cuma günü eseri çalan hırsızları “ellerinde taş makineleri olan bir grup kapüşonlu” olarak tanımladı. Şüphelilerin daha sonra eseri bir kamyona koyup götürdükleri bildirildi. Paris’te Bataclan konser salonuna 2015 yılı kasım ayında düzenlenen saldırıda 90 kişi hayatını kaybetmişti.
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