Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri
KİTAP SANAT
    Haberler >Kitap Sanat>Balkan Tiyatroları Bursa'da

    Balkan Tiyatroları Bursa'da

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 13:29 | Son Güncelleme:

    Balkan ülkelerinin tiyatro yapımlarının ağırlıkta olduğu ve dünyanın tanınmış tiyatro topluluklarının Türk tiyatro izleyicisiyle buluşması için fırsat olan ‘Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali', Balkanlar’dan ve Türkiye’den önemli tiyatro gruplarını 5’inci kez Bursa’da tiyatroseverlerle buluşturuyor.

    8 Mart Perşembe günü perdelerini açacak olan festivalde, Türkiye’den 2, yurtdışından 12 olmak üzere toplam 14 farklı oyun sahnelenecek. Festival, 25 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Festivalin açılışı Makedonya Üsküp Türk Tiyatrosu tarafından sahneye konan ‘Othello’ adlı tiyatro oyunuyla, 8 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde gerçekleşecek. Etkinlik için, Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Yunanistan, Arnavutluk tiyatroları Bursa’ya gelecek. Festivalde, Bulgaristan Tiyatro Müzik Merkezi, Kırcaali Kadriye Latifova Müzikali tarafından sahnelenen ‘Bravo Franklin’, Bulgaristan Devlet Kukla Tiyatrosu, Burgas tarafından sahneye konan ‘Ormandaki Eğlence’ ve Bursa Gölge Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Sihirli Ağaç’ adlı çocuk oyunlarının yanı sıra çok sayıda atölye çalışması da tiyatroseverlerle buluşacak.

    Etiketler: Kitapsanat , Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali , Tiyatro
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri