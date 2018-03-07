Balkan Tiyatroları Bursa'da

8 Mart Perşembe günü perdelerini açacak olan festivalde, Türkiye’den 2, yurtdışından 12 olmak üzere toplam 14 farklı oyun sahnelenecek. Festival, 25 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Festivalin açılışı Makedonya Üsküp Türk Tiyatrosu tarafından sahneye konan ‘Othello’ adlı tiyatro oyunuyla, 8 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde gerçekleşecek. Etkinlik için, Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Yunanistan, Arnavutluk tiyatroları Bursa’ya gelecek. Festivalde, Bulgaristan Tiyatro Müzik Merkezi, Kırcaali Kadriye Latifova Müzikali tarafından sahnelenen ‘Bravo Franklin’, Bulgaristan Devlet Kukla Tiyatrosu, Burgas tarafından sahneye konan ‘Ormandaki Eğlence’ ve Bursa Gölge Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Sihirli Ağaç’ adlı çocuk oyunlarının yanı sıra çok sayıda atölye çalışması da tiyatroseverlerle buluşacak.