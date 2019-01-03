Balıkesir'in yok olmaya yüz tutmuş peynirleri bu kitapta toplandı
Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber'in kaleme aldığı '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabı Balıkesir'in değişik yörelerinde üretilen peynirlerin hikâyesine odaklanıyor.
Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber Balıkesir'in kendine has 50 çeşit peynirini '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabıyla anlattı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından desteklenen 279 sayfalık kitapta Balıkesir’in değişik yörelerinde üretilen Balıkesir’e özgü peynir türleri gün ışığına çıktı.
Bu kitapla, sayısı 50’ye ulaşan yerel-geleneksel peynirle birlikte yoğurt, tereyağı, kaymak gibi süt ürünleri, ekmek, bal, zeytin gibi peynire eşlik eden pek çok ürün tespit edilerek bu ürünlerde kayıt altına alınmış oldu. 50 adet peynir çeşidinin hikâyesinin, tarihinin ve yapılışının anlatıldığı kitapta tarihte yok olmaya yüz tutmuş Küflü Katık Peyniri, Bezde Katık Peyniri, Kara Usul Çerkes Peynirleri, Dağarcık Tulumu, Kirli Hanım Peyniri ve Yünlü Tulum Peyniri de inceleniyor.
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