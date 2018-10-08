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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
Murat Yeşilyurt
08.10.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

Baksı Müzesi'nde öğrenci şenliği

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Baksı Müzesi'nde öğrenci şenliği

Yetenekli öğrencileri keşfetmek ve desteklemek amacıyla ilk kez 2013 yılında düzenlenen “Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliğinin altıncısı 2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.

Öğrenci Sanat Şenliği açılışına Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, kamu kurum ve kuruluşlarınınyetkilileris, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı. 

Açılışta konuşan Naci Ağbal; “Baksı Müzesi artık bir yaşam merkezi, değerler merkezi, sanat ve kültür merkezi haline geldi" dedi. Ağbal; "Hüsamettin Hoca'mızın ve değerli eşlerinin adeta hayatlarını buraya vakfetmeleri nedeniyle huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Baksı Müzesi global düzeyde bir marka haline geldi. Türkiye olarak iftihar ettiğimizi büyük bir sivil inisiyatiftir. Baksı Müzesi inşallah Türkiye'nin markası haline gelmiş olacak. Bugün burada sunduğunuz fırsatla öğrencilerimizin hayal dünyalarını göreceğiz. Onlar ifade ettikçe; buradan bilim, sanat, kültür çıkacak. İlerleme buradan başlayacak" diye konuştu.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise yetenekli çocukları tespit edip destekleyerek dünya sanat dünyasına kazandırma hedefiyle yola çıktıklarını kaydederek, "Büyük mücadeleler vererek bir şeyleri hak etmeye çalıştık. Yüzden fazla öğrenciye burs verdik. Son derece mutluyum" dedi.

Prof. Dr. Koçan şöyle devam etti: "Baksı Müzesi aslında destansı bir yürüyüşü yapan bir adamın ve onu takip eden oğlu, oğlunun eşi ve onları takip eden iyi niyetli insanların projesidir. Bu coğrafyanın kültürel geleneklerine sahip çıkacağız. Yaptığımız yenilikleri mümkünse de bu gelenekle ilişkilendireceğiz. Böylece bizim burada olmamızın bize verdiği özgünlük şansını kullanmış olacağız. Bu müzecilik ve akademik açıdan yeni sayılabilir. Baksı Müzesi işte bu. Bunun için de kadını ve çocuğu merkeze koyduk. Bayburt'ta kadınların ürettikleri, birlikte yaşadıkları büyük bir merkez inşa edeceğiz. Bunun için Baksı salt olarak sergi açan bir müze değil; içinde bulunduğu toplumun değerler dünyasına sahip çıkan, ekonomisini de endişe edinen ve ona katkıda bulunmak isteyen bir kurumdur."

Konuşmaların ardından, 6. Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği kapsamında yetenekli öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergi açıldı. Sanatçı adayı çocuklar Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve protokolle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Şenlik kapsamında 30 yetenekli öğrenci eğitim bursu almaya hak kazandı. Bu öğrencilerden 22 kız çocuğuna eğitim bursu Aydın Doğan Vakfı tarafından sağlandı.

Ayrıca şenlik kapsamında ‘Yeteneğin Eğitimi Çalıştayı’ yapıldı. Raportörlüğünü Zeynel Abidin Öztürk’ün yaptığı çalıştaya katılan isimler: Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, İstanbul Modern Müze Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi Yöneticisi Mine Sofuoğlu, Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İlker Gümüşeli, Atatürk Üniversitesi GSF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, K.T.Ü. Trabzon Üniversitesi GSF Dekanı Prof. Dr. Sonay Çevik, Marmara Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi Dr. Mürteza Fidan.

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