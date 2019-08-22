Baksı Müzesi 'Şakir Gökçebağ' sergisine ev sahipliği yapacak
Baksı Müzesi 'Şakir Gökçebağ' sergisi 1 Eylül itibariyle Şakir Gökçebağ’ın 'AŞİNA' isimli solo sergisi alacak.
Yönetmen, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan’ın eserleriyle Baksı Müzesi’ne konuk olmasının ardından, müze yeni bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 25 Ağustos’ta son bulacak olan 'Nuri Bilge Ceylan Baksı’da' adlı serginin yerini, 1 Eylül itibariyle Şakir Gökçebağ’ın 'AŞİNA' isimli solo sergisi alacak. Şakir Gökçebağ’ın 'AŞİNA' isimli solo sergisi 1 Eylül 2019 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında Baksı Müzesi’nde izlenebilecek.
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