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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
AA
18.04.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Baksı Müzesi posta pulunda

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Baksı Müzesi posta pulunda

PTT Genel Müdürlüğü, geleneksel sanatlarla modern sanatları buluşturan Baksı Müzesi için anma pulu ve posta kartı hazırladı.

Anma pulu ve posta kartlarının yayımlanması üzerine Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ile PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi. The Sofa Hotel'deki basın toplantısında konuşan Kenan Bozgeyik, "PTT olarak, kültürel değerlerimize sahip çıkma ve onları devam ettirmeye yönelik inisiyatif alıyoruz ve almaya devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan da PTT Genel Müdürü ve kadrolarına teşekkür ederek, iletişimin sanat için öneminden bahsetti. Sanatın insanoğlunun yarattığı değer açısından en önemli iletişim aktörü olduğuna dikkati çeken Koçan, "Biz insanoğluyla uygarlıkla iletişimimizi en etkili biçimde sanatta görüyoruz. Fakat günümüzde başka bir sorun var. Sanat eseri insana gittiği sürece sanat eserinin varlığından söz ediyoruz. Ulaşmadığı sürece böyle bir varlıktan söz edemeyiz. Onun için de günümüzde insanla yaratıcılık arasında iletişim kanallarına ihtiyaç var" diye konuştu.

MÜZELER HAFIZA MERKEZLERİ

Müzelerin insanoğlunun en önemli hafıza merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Koçan, "Kütüphaneleri de buna katmak lazım. Müzeleri paylaşılır yaptığımız sürece insanın yaşam kalitesi çok daha yükselecek diye düşünüyorum. Gerçek barışa da ayrımsız, ötekileştirmeden, sanatla ulaşacağız. Notre Dame Katedrali'nin yanmasının acısını biz burada içimizde duyuyorsak bu ayrımsız bakabildiğimiz içindir. Önemli olan insanlık kültürünün ortak değeri olmaktır diye düşünüyorum. PTT'nin Baksı'ya böyle bir iletişim alanı açmasını bir şans olarak görüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Bayburt şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta bir tepenin üzerine kurulu olan Baksı Müzesi, 2010 yılında açıldı. Zengin bir çağdaş sanat koleksiyonu, halk resimleri koleksiyonu, cam altı dokuma ve etnografik malzeme koleksiyonuna sahip müzede, kültür turizmi, kadın istihdamı, çocuk şenliği ve müzik alanlarında etkinlik ve çalışmalar yapılıyor. Baksı Müzesi, 1 Mayıs'tan itibaren Nuri Bilge Ceylan sergisine de ev sahipliği yapacak. 

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