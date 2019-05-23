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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Bakırköy’ün yeni sanat yönetmeni: Turgay Kantürk

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Bakırköy’ün yeni sanat yönetmeni: Turgay Kantürk
Turgay Kantürk

Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda yeni dönem başlıyor. Alican Yücesoy'un dört senelik genel sanat yönetmenliği görevini tamamlamasının ardından şimdi yerine Turgay Kantürk geldi.

Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın seçimle göreve gelen ilk Genel Sanat Yönetmeni Alican Yücesoy dört yılın ardından görevi Turgay Kantürk’e devretti. BBT’de kuruluşundan bu yana birçok görev üstlenen edebiyatçı ve yönetmen Turgay Kantürk 15 Mayıs’ta sanatçıların ve teknik personelin seçimiyle yeni Genel Sanat Yönetmeni oldu. BBT’den yapılan açıklamaya göre, Kantürk önümüzdeki sezonun teması üzerinden repertuar çalışmalarını sürdürürken yerli oyun metinlerinin üretimini teşvik etmenin yanı sıra çocuk ve gençlik tiyatrosu, yayıncılık, okuma tiyatrosu gibi alanlarda da tiyatroya katkı sağlayacak projeler geliştirmeyi planlıyor.   

1961 İstanbul doğumlu Turgay Kantürk, 1990’da MSÜ Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 1991’de ilk kitabı İlk Gibi Son yayınlandı. Aynı yıl ilk kitabıyla Behçet Necatigil Şiir Ödülü’ne değer görüldü. Kantürk’ün pek çok saygın dergi ve yayınevi tarafından eserleri basılmaya devam ediyor.

1991 yılında BBT’de ‘Kahvede Şenlik Var’ isimli oyunu yöneterek yönetmenlik kariyerine adım attı. Sonrasın da BBT’de ‘Ayyy Hitler’, ‘Ayyar Hamza 95’, ‘Tersine Dünya’, ‘Dava’, ‘Sıkıyönetim’, İstanbul Devlet Tiyatroları’nda ‘Ful Yaprakları’, ‘Bavul Hikayesi’, Eskişehir Şehir Tiyatroları’nda ‘Kıyamet Suları’, BKM’de ‘Otogargara’, Tiyatro Kare’de ‘Kadın mısın Erkek misin?’ gibi birçok oyun yönetti.

Televizyon dizilerinde de önemli roller üstlenen Kantürk’ün son dönem yer aldığı yapımlar arasında; Kuzey Güney, Tatar Ramazan, Serçe Sarayı, Siyah Beyaz Aşk yer alıyor.

BBT’de uzun yıllardır yönetmen olarak çalışan sanatçı bunun yanı sıra Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılığı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Repertuar Kurulu üyelikleri görevini de üstlendi.

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