Babylon’da bu hafta

Manouche A La Turca ve Konukları – 30 Ocak Perşembe

Bilal Karaman ve grubu Manouche A La Turca, 30 Ocak’ta, Caféturc ve LU Records işbirliğiyle Babylon’da. Grubun kurucusu Bilal Karaman, Marcus Miller, Ricky Ford, Leon Parker gibi caz dünyasının önemli isimleriyle aynı sahneyi paylaştı ve birçok uluslararası projede yer aldı. Şubat 2018’de çıkış albümlerini yayımlayan grup, bu albümün devamı olarak LU Records etiketiyle 3 yeni kısaçalar yayınladı. Grup yeni albümleri 'Manouche A La Turca Live'ı Ocak 2020’de yayınlayacak. Gruba gecede kendi alanlarında başarılı birçok müzisyen eşlik edecek.

Adamlar – 31 Ocak Cuma

Yerli alternatif müzik dünyasının enerjik gruplarından Adamlar, çıkış albümleri 'Eski Dostum Tankla Gelmiş' ile dikkatleri üzerine çekti. Grup, Rock’n Roll, Blues ve biraz da Hip-Hop çerçevesinde şekillenen farklı müzik tarzlarını, güçlü, derin, yoğun ve ironik sözlerle bir araya getiriyor. 2016’da ikinci albümleri 'Rüyalarda Buruşmuşuz'u ve 2019’da 'Dünya Günlükleri' albümlerini dinleyiciyle paylaşan grup 31 Ocak’ta Babylon’da.

Y2K Millenium Party– 1 Şubat Cumartesi

Oldies But Goldies’e yıllardır ev sahipliği yapan Babylon, milenyum kuşağını da zaman yolculuğuna çıkarıyor ve 1 Şubat Cumartesi akşamı Y2K Millennium Party’nin yeni konseptliyle dans pistinde buluşturuyor. Ev sahipliğini Daddy-E ve dear darling’in yaptığı gecede; Eminem, M.I.A. , Justin Timberlake, Rihanna, Kelly Rowland, Timbaland, Missy Elliott, TLC, Gwen Stefani, Fergie, Busta Rhymes, Kelis, Linkin Park, OutKast, The White Stripes, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Franz Ferdinand, Moby, Wu Tang Clan, Amy Winehouse ve Robbie Williams gibi isimlerle 2000’li yılların

başında dans edeceksiniz.