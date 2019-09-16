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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.09.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Baba Sahne’den oyun yazarlarına çağrı!

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Baba Sahne’den oyun yazarlarına çağrı!

Baba Sahne oyun yazarlarını teşvik etmek üzere bu yıl ilk kez ‘Oyun Yazma Yarışması’ düzenliyor. Yarışmaya 17 Ocak 2020 tarihine başvurulabilecek.

Kadıköy’de bulunan, deneyimli tiyatrocu Şevket Çoruh'un iki sene süren yoğun çabasının sonunda 2017'de açılan tiyatro sahnesi Baba Sahne oyun yazarlarının teşvik edilmesi, tiyatro oyunu repertuvarının gelişmesi ve zenginleşmesi amacıyla bu yıl ilk kez ‘Oyun Yazma Yarışması’ düzenliyor. Yarışmanın seçici kurulunda Seçkin Selvi, Ayşenil Şamlıoğlu, Özen Yula, Selen Korad Birkiye ve Tilbe Saran yer alıyor. Daha önce basılmamış ve sahnelenmemiş oyunların başvurularının kabul edileceği yarışmaya son başvuru tarihi 17 Ocak 2020. Yarışmanın bu seneki teması, kadına şiddet olaylarının sürekli artmasına da dikkat çekmek amacıyla ‘kadın’ olarak belirlendi.
Adayların en fazla bir özgün eserle başvurabileceği yarışmada birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 7 bin 500 TL, üçüncülük ödülü ise 5 bin TL olarak belirlendi. Dereceye giren eserler, Afife Jale’nin 22 Nisan 1920’de Apollon Sineması’nda ilk defa sahneye çıkışının 100’üncü yılı anısına Baba Sahne’de düzenlenecek törenle seyirciye duyurulacak. Yarışmanın başvuru formuna www.babasahne.com adresinden ulaşılabilir.

 

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