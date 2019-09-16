Baba Sahne’den oyun yazarlarına çağrı!
Baba Sahne oyun yazarlarını teşvik etmek üzere bu yıl ilk kez ‘Oyun Yazma Yarışması’ düzenliyor. Yarışmaya 17 Ocak 2020 tarihine başvurulabilecek.
Kadıköy’de bulunan, deneyimli tiyatrocu Şevket Çoruh'un iki sene süren yoğun çabasının sonunda 2017'de açılan tiyatro sahnesi Baba Sahne oyun yazarlarının teşvik edilmesi, tiyatro oyunu repertuvarının gelişmesi ve zenginleşmesi amacıyla bu yıl ilk kez ‘Oyun Yazma Yarışması’ düzenliyor. Yarışmanın seçici kurulunda Seçkin Selvi, Ayşenil Şamlıoğlu, Özen Yula, Selen Korad Birkiye ve Tilbe Saran yer alıyor. Daha önce basılmamış ve sahnelenmemiş oyunların başvurularının kabul edileceği yarışmaya son başvuru tarihi 17 Ocak 2020. Yarışmanın bu seneki teması, kadına şiddet olaylarının sürekli artmasına da dikkat çekmek amacıyla ‘kadın’ olarak belirlendi.
Adayların en fazla bir özgün eserle başvurabileceği yarışmada birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 7 bin 500 TL, üçüncülük ödülü ise 5 bin TL olarak belirlendi. Dereceye giren eserler, Afife Jale’nin 22 Nisan 1920’de Apollon Sineması’nda ilk defa sahneye çıkışının 100’üncü yılı anısına Baba Sahne’de düzenlenecek törenle seyirciye duyurulacak. Yarışmanın başvuru formuna www.babasahne.com adresinden ulaşılabilir.
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