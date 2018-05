Aynı anda 3 trompet nasıl çalınır?

Swing müziğiyle büyüleyici bir döneme gitmeye hazırlanın! Filmlerde izlediğimiz, bahsi geçtiğinde Amerika, gece kulüpleri ve içki yasağını aklımıza getiren, Gatsby’nin ve daha nicelerinin dünyası 1920’lerin müziği... İsveçli müzisyen Gunhild Carling’in sesinden, 5 Mayıs’ta Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında İstanbul’da tınlıyacak. Carling’in bir başka İsveçli grup Hornsgatan Ramblers’la arasında bir ‘jazz band battle’ -biz ‘atışma’ diyelim- ve Lindy Hoppers dansçılarının gösterisi de programın parçası.

Cazın en eğlenceli ve zirvede olduğu, muhteşem yeteneklerinin bir araya toplandığı bir döneme götürüyor Gunhild Carling hepimizi. Swing zamanlarına... Harlem’e... Louis Armstrong, Count Bassie, Ella Fitzgerald, Duke Ellington’ın Cotton Club’da, Birdland’de insanları kendinden geçirdiği, çılgınlar gibi dans edilen günlere... Swing enerjisiyle coşmak istiyorsanız, yeri burası anlayacağınız...

İsveç’te, her üyesinin çeşit çeşit enstrüman çaldığı dört çocuklu bir aileye doğuyor. İlk kez yedi yaşında sahne alıyor. Davulla başladığı müzik hayatı trombon, akordiyon, gayda ve trompetle devam ediyor. “Trombon, trompet, armonika, blok flüt, obua, akordiyon, harp, piyano, yan flüt, gayda, soprano saksofon, davul ve bir de bir sürü ortaçağ enstrümanı çalıyorum.” Hiç müzik okuluna gitmemiş: “İsveç’in güneyinde büyüdüm ve evimiz tam bir varyete şovu gibiydi. Çok küçük yaşta etrafımda bir sürü enstrüman vardı, alıp çalıyordum. Bir ara nota okumayı öğrenmek için ders aldım. Sonra beste yapmaya başladım. Kalpten gelen sese, ilham veren sese inanıyorum.” Kalbinden gelen sesle, aynı anda tam 3 trompeti birden çalabiliyor hatta. All About Jazz dergisi kendisini “İsveç’in inanılmaz yeteneği” diye tanımlıyor. ‘Cazın tanrıçası’, ‘müziğin süper kahramanı’ gibi unvanları da mevcut. “Sahnedeki varlığı olağanüstü” diye anlatıyor Vintage Swing Review kendisini, “Hem izleyiciyle hem de müzisyenlerle arasında çok eğlenceli bir etkileşim var. Büyüleyici şekilde müziğin her şeyi ele geçirmesine izin veriyor.”

İskandinav bir müzisyenden 20’li ve 30’lu yılların swing tınılarını duymak ilginç gelse de “Küçükken Great American Songbook çok ilgimi çekerdi. Her gün yeni bir şarkı öğreniyordum” diye açıklıyor durumu Carling. Geçen yıl aile üyelerinden oluşan Gunhild Carling Family adlı grubuyla beraber açtığı YouTube kanalı da epey ilgi görüyor. Her pazar, izleyici isteklerini parçaları çalıyorlar. 1 saatlik canlı performansları 100 binden fazla izleyiciye ulaşıyor. Swing klasiklerinin yanı sıra, bir de popüler müziğin klasiklerini, swing tadında seslendiriyor Carling. Özellikle, Madonna’nın ‘Material Girl’ü, ‘Never Gonna Give You Up’, ‘Final Countdown’ ve Pharall Williams’ın ‘Happy’si Gunhild Carling’in dokunuşuyla bambaşka bir boyut kazanıyor.

