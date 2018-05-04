Aynı anda 3 trompet nasıl çalınır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kitap Sanat
GÜLDEHAN AYSAN guldehanaysan@gmail.com
04.05.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Aynı anda 3 trompet nasıl çalınır?

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Aynı anda 3 trompet nasıl çalınır?

İskandinav rüzgârı bu kez bir swing ustası getiriyor... İsveçli Gunhild Carling, aynı anda üç trompeti nasıl çalıyor merak eden varsa 5 Mayıs’ta buyrun Zorlu PSM Caz Festivali’ne...

Swing müziğiyle büyüleyici bir döneme gitmeye hazırlanın! Filmlerde izlediğimiz, bahsi geçtiğinde Amerika, gece kulüpleri ve içki yasağını aklımıza getiren, Gatsby’nin ve daha nicelerinin dünyası 1920’lerin müziği... İsveçli müzisyen Gunhild Carling’in sesinden, 5 Mayıs’ta Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında İstanbul’da tınlıyacak. Carling’in bir başka İsveçli grup Hornsgatan Ramblers’la arasında bir ‘jazz band battle’ -biz ‘atışma’ diyelim- ve Lindy Hoppers dansçılarının gösterisi de programın parçası.
Cazın en eğlenceli ve zirvede olduğu, muhteşem yeteneklerinin bir araya toplandığı bir döneme götürüyor Gunhild Carling hepimizi. Swing zamanlarına... Harlem’e... Louis Armstrong, Count Bassie, Ella Fitzgerald, Duke Ellington’ın Cotton Club’da, Birdland’de insanları kendinden geçirdiği, çılgınlar gibi dans edilen günlere... Swing enerjisiyle coşmak istiyorsanız, yeri burası anlayacağınız...
İsveç’te, her üyesinin çeşit çeşit enstrüman çaldığı dört çocuklu bir aileye doğuyor. İlk kez yedi yaşında sahne alıyor. Davulla başladığı müzik hayatı trombon, akordiyon, gayda ve trompetle devam ediyor. “Trombon, trompet, armonika, blok flüt, obua, akordiyon, harp, piyano, yan flüt, gayda, soprano saksofon, davul ve bir de bir sürü ortaçağ enstrümanı çalıyorum.” Hiç müzik okuluna gitmemiş: “İsveç’in güneyinde büyüdüm ve evimiz tam bir varyete şovu gibiydi. Çok küçük yaşta etrafımda bir sürü enstrüman vardı, alıp çalıyordum. Bir ara nota okumayı öğrenmek için ders aldım. Sonra beste yapmaya başladım. Kalpten gelen sese, ilham veren sese inanıyorum.” Kalbinden gelen sesle, aynı anda tam 3 trompeti birden çalabiliyor hatta. All About Jazz dergisi kendisini “İsveç’in inanılmaz yeteneği” diye tanımlıyor. ‘Cazın tanrıçası’, ‘müziğin süper kahramanı’ gibi unvanları da mevcut. “Sahnedeki varlığı olağanüstü” diye anlatıyor Vintage Swing Review kendisini, “Hem izleyiciyle hem de müzisyenlerle arasında çok eğlenceli bir etkileşim var. Büyüleyici şekilde müziğin her şeyi ele geçirmesine izin veriyor.”
İskandinav bir müzisyenden 20’li ve 30’lu yılların swing tınılarını duymak ilginç gelse de “Küçükken Great American Songbook çok ilgimi çekerdi. Her gün yeni bir şarkı öğreniyordum” diye açıklıyor durumu Carling. Geçen yıl aile üyelerinden oluşan Gunhild Carling Family adlı grubuyla beraber açtığı YouTube kanalı da epey ilgi görüyor. Her pazar, izleyici isteklerini parçaları çalıyorlar. 1 saatlik canlı performansları 100 binden fazla izleyiciye ulaşıyor. Swing klasiklerinin yanı sıra, bir de popüler müziğin klasiklerini, swing tadında seslendiriyor Carling. Özellikle, Madonna’nın ‘Material Girl’ü, ‘Never Gonna Give You Up’, ‘Final Countdown’ ve Pharall Williams’ın ‘Happy’si Gunhild Carling’in dokunuşuyla bambaşka bir boyut kazanıyor.

ZORLU PSM CAZ FESTİVALİ’NDE AYRICA...
◊ Karsu Plays Atlantic Records - Ahmet Ertegün anısına/ Ana Tiyatro/ 4 Mayıs
◊ İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions feat. Erik Truffaz, Studio, 5 Mayıs
◊ Cesaria Evora Tribute/ Ana Tiyatro/ 7 Mayıs
◊ Jason Moran & The Bandwagon/ Drama Sahnesi/ 7 Mayıs
◊ The Australian Pink Floyd Show/ Ana Tiyatro/ 8-9 Mayıs
◊ Stacey Kent/ Drama Sahnesi/ 9 Mayıs
◊ Dagamba/ Drama Sahnesi/ 10 Mayıs
◊ Patrick Wolf/ Studio/ 11 Mayıs
◊ Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox/ Ana Tiyatro/ 13 Mayıs

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