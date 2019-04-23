‘Ayıp Şehir’ Paris’te
FOTOĞRAF sanatçısı Ali Öz’ün ‘Ayıp Şehir - Tarlabaşı’ sergisi 25 Nisan’da Fransa’nın başkenti Paris’te açılıyor.
Öz’ün iki yıl boyunca Tarlabaşı’nı mesken tutarak çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, 20 Mayıs’a kadar Mairie du 10e/Paris’te görülebilecek. Türkiye’de 50’ye yakın mekânda, Avusturya’nın başkenti Viyana’da ve Yunanistan’da Selanik’te sanatseverlerle buluşan sergi, Paris’ten sonra 30 Mayıs’ta itibaren Atina Şehir Müzesi’nde açılacak.
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