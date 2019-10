Ay'ın gizemli yüzü Kundura'da

Kundura Sinema kasım ayında 'Ay’a Yolculuk' teması altında bir araya getirdiği, uzayın bilinmezliği içinden yeryüzüne bakma isteği uyandıran bir film seçkisiyle seyircileri ağırlıyor. Uzayla evren, kurmaca ile gerçek arası gidip gelen bu filmler, seyirciyi büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

Kasım ayı programında yer alan filmler: Ticket To The Moon (2019, Veronika Janatkova), Apollo 13 (1995, Ron Howard), Houston, We Have A Problem! (2016, Ziga Virc), Woman In The Moon (1929, Fritz Lang), Voyage to the End of the Universe Ikarie XB1 (1963, Jindrich Polák).

Program takvimi ise şu şekilde:

16 Kasım Cumartesi

16.00 | Ticket To The Moon - 2019, Veronika Janatková

17 Kasım Pazar

19.30 | Apollo 13 - 1995, Ron Howard

23 Kasım Cumartesi

16.00 | Houston, We Have a Problem! - 2016, Žiga Virc

19.30 | Apollo 13 - 1995, Ron Howard

24 Kasım Pazar

16.00 | Woman in the Moon, 1929 - Fritz Lang (Canlı müzik eşliğinde sessiz film)

29 Kasım Cuma “Hollywood Klasikleri” Özel Gösterim

21.00 | Cat On A Hot Tin Roof - 1958, Richard Brooks

30 Kasım Cumartesi

16.00 | Ticket To The Moon - 2019, Veronika Janatková

19.30 | Voyage to the End of the Universe Ikarie XB 1, 1963 - Jindrich Polák