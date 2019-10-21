Ay'ın gizemli yüzü Kundura'da
Amerikalı astronot Neil Armstrong’un Ay’a ilk adımı atmasının 50’nci yıldönümünde Kundura Sinema 'Ay’a Yolculuk' temalı bir film seçkisi ile sinemaseverlerle buluşuyor.
Kundura Sinema kasım ayında 'Ay’a Yolculuk' teması altında bir araya getirdiği, uzayın bilinmezliği içinden yeryüzüne bakma isteği uyandıran bir film seçkisiyle seyircileri ağırlıyor. Uzayla evren, kurmaca ile gerçek arası gidip gelen bu filmler, seyirciyi büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.
Kasım ayı programında yer alan filmler: Ticket To The Moon (2019, Veronika Janatkova), Apollo 13 (1995, Ron Howard), Houston, We Have A Problem! (2016, Ziga Virc), Woman In The Moon (1929, Fritz Lang), Voyage to the End of the Universe Ikarie XB1 (1963, Jindrich Polák).
Program takvimi ise şu şekilde:
16 Kasım Cumartesi
16.00 | Ticket To The Moon - 2019, Veronika Janatková
17 Kasım Pazar
19.30 | Apollo 13 - 1995, Ron Howard
23 Kasım Cumartesi
16.00 | Houston, We Have a Problem! - 2016, Žiga Virc
19.30 | Apollo 13 - 1995, Ron Howard
24 Kasım Pazar
16.00 | Woman in the Moon, 1929 - Fritz Lang (Canlı müzik eşliğinde sessiz film)
29 Kasım Cuma “Hollywood Klasikleri” Özel Gösterim
21.00 | Cat On A Hot Tin Roof - 1958, Richard Brooks
30 Kasım Cumartesi
16.00 | Ticket To The Moon - 2019, Veronika Janatková
19.30 | Voyage to the End of the Universe Ikarie XB 1, 1963 - Jindrich Polák
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