Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars Saint Benoît Fransız Lisesi'nde
Saint Benoît Fransız Lisesi 10 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da, Latin müziğine kattığı özgün yorum ile tanınan 'Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars'ı ağırlıyor.
Latin müziği denince akla gelen isimlerden olan Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars'ın sahne alacağı programda dans, müzik ve daha birçok çeşitli gösteri gerçekleşecek. Dostluğun ve sevginin gücünü müziğine yansıtmayı amaçlayan Ayhan Sicimoğlu, Latin müziğine kattığı özgün yorum ile Silüet Salonu'nda konuklara keyifli anlar yaşatacak. 2016 yılından bu yana Mercan Dede, Kerem Görsev, İdil Biret, Canan Anderson, Aşkın Arsunan, Jehan Barbur, FisFüz, Jef Giansily gibi sanatçıları konuk eden Saint Benoît Fransız Lisesi'nin bu yılki son konseri olan etkinliğe katılım ücretsiz.
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