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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
10.01.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün sahibi belli oldu

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Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün sahibi belli oldu

İKSV'nin başlattığı Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün 2018 yılı sahibi 22 yaşındaki piyanist Can Çakmur oldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür-sanat üretimini desteklemek ve geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında başlattığı Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü sunmaya devam ediyor. Klasik müzik alanında gelecek vadeden genç müzisyenlere verilen 15 bin TL değerindeki Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün 2018 sahibi, 22 yaşındaki piyanist Can Çakmur oldu.

1997 yılında Ankara’da doğan Can Çakmur, piyano eğitimine Leyla Bekensir ve Ayşe Kaptan ile başladı. 2009-2015 yılları arasında Emre Şen, Jun Kanno ve Paris’te Schola Cantorum’da Marcella Crudeli ile çalıştı. Çakmur, 2012 yılından itibaren aralarında Alan Weiss, Arie Vardi, Ewa Kupiec, Leslie Howard ve Robert Levin’in de bulunduğu pek çok değerli sanatçıyla Mendelssohn-Akademie, The Holland International Music Sessions, Liszt-Akademie Schillingsfürst ve burs da aldığı Liechtenstein Uluslararası Müzik Akademisi gibi akademilerde çalışma imkânı buldu. Halen eğitimine Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar'da Grigory Gruzman ve Belçika'da Diane Andersen ile devam ediyor.

2018 yılı 10. Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması ve 2017 İskoç Uluslararası Piyano Yarışması birincisi Can Çakmur, 43. İstanbul Müzik Festivali'nde Sascha Goetzel yönetiminde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile açılış konserinde ve 46. İstanbul Müzik Festivali’nde Festival Buluşması konserlerinde de yer aldı.

Can Çakmur’a ödülü 47. İstanbul Müzik Festivali açılış töreninde sunulacak. Aydın Gün Teşvik Ödülü, klasik müzik alanında halen eğitimini sürdürmekte ya da tamamlamış, önemli başarılara imza atmış ve gelecek vadeden genç müzisyenlere veriliyor. Ödülün seçici kurulu, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, şef Rengim Gökmen, rejisör Yekta Kara, keman sanatçısı Cihat Aşkın, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ile İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak'tan oluşuyor. 

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