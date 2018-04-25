‘Ay Işığında İstanbul’ yeni sahibini arıyor
Ünlü deniz ressamı Ayvazovski’nin ‘Ay Işığında İstanbul’ adlı tablosu Beyaz Müzayede tarafından satışa çıkarılıyor.
Beyaz Müzayede’nin ‘Klasik Sanat Eserleri’ müzayedesinde önemli koleksiyonlardan derlenmiş 234 adet eser satışa sunuluyor. 6 Mayıs Pazar günü Beşiktaş’taki Swissotel’de gerçekleştirilecek müzayedenin öne çıkan eserlerinden biri dünyaca ünlü deniz ressamlarından Rus sanatçı Ayvazovski’nin ‘Ay Işığında İstanbul’ adlı tablosu. İstanbul’a pek çok kez gelen, Sultan Abdülaziz ile Sultan II. Abdülhamid tarafından nişanla onurlandırılan sanatçının bu eseri 450-900 bin TL aralığında bir fiyatla satışa sunulacak.
Müzayedede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi klasik resim sanatının önemli temsilcilerinin tabloları da yer alıyor. Satışa sunulan eserler arasında Halil Paşa’nın ‘Haliç’te Yelkenliler’, Hoca Ali Rıza’nın ‘Sapanca’, Nazmi Ziya’nın ‘Kandilli Sırtlarından’, ‘Hamidiye Sebili’ ve ‘Büyükada’da Ağaçlar’, İbrahim Çallı’nın ‘Ada’da Bahçede Sohbet’, Hikmet Onat’ın ‘Büyükdere’ ve ‘Boğaz Sırtlarından’, Şevket Dağ’ın ‘Cami İçi’, Sami Yetik’in ‘Kadifekale’ ve Mahmut Cuda’nın ‘Kavun ve Mavi Kâse’de Meyveler’i bulunuyor.
ORYANTALİSTLERDEN İSTANBUL RESİMLERİ
Oryantalist sanatçıların eserlerinden oluşan ‘İstanbul Resimleri’ bölümünde ise saray ressamı Fausto Zonaro’nun ‘İstanbul Sokağı’, ‘Otoportre’ ve ‘Galata’da İskelede Yelkenliler’i, Gemain Fabius Brest’in ‘İstanbul’da Bir Sokak’ı, Leonardo De Mango’nun ‘Haydarpaşa’da Çay Bahçesi’ adlı eserleri ile François Leon Prieur Bardin’in ‘Yeni Cami ve Çarşı’, ‘Kireçburnu’ ile ‘Cihangir’den Sarayburnu’ tabloları yer alıyor. Müzayedede yer alan yapıtlar 5 Mayıs tarihine kadar Beyaz Müzayede’nin Nişantaşı’ndaki sanat mekânı ‘Beyaz Space’de sergileniyor. Aziz Karadeniz tarafından yönetilecek müzayede saat 14.00’te başlayacak. Detaylı bilgi www.beyazart.com adresinden edinilebilir.
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