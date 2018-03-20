'AV'a destek partisi

“Küçük bir Hakikat”, “Kırmızı Alarm” gibi ödüllü kısalarının yanı sıra “Bir Tuğra Kaftancıoğlu Filmi” adlı uzunuyla tanıdığımız Emre Akay’ın senaryosunu Deniz Cuylan ile birlikte yazdığı ve çekimleri bu yılın Haziran ayında başlayacağı AV, genç bir kadının onu öldürmek isteyen bir grup erkekten kaçarak ormana sığınması ve av iken avcıya dönüşmesinin hikâyesini konu alıyor. Diloy Gülün, Tolga Topçu ve Emre Akay’ın yapımcılığında gerçekleşecek gerilim ve aksiyon türündeki filmde, Billur Melis Koç, Ahmet Rıfat Şungar, Emre Yetim ve Yılmaz Bayraktar rol alacak.