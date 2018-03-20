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    'AV'a destek partisi

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 10:43 | Son Güncelleme:

    Emre Akay’ın yeni sinema projesi AV için Indiegogo’da başlatılan destek kampanyası, Kiki’de yapılacak özel bir partiyle devam ediyor. 27 Mart Salı gecesi gerçekleşecek ve biblo, Şevval Kılıç ve Y.UNAN’ın sahne alacağı geceye katılanlar hem filme destek olacaklar hem de bu partiye özel, sınırlı sayıda hazırlanmış AV hediyelerini kazanma şansı yakalayacaklar.

    “Küçük bir Hakikat”, “Kırmızı Alarm” gibi ödüllü kısalarının yanı sıra “Bir Tuğra Kaftancıoğlu Filmi” adlı uzunuyla tanıdığımız Emre Akay’ın senaryosunu Deniz Cuylan ile birlikte yazdığı ve çekimleri bu yılın Haziran ayında başlayacağı AV, genç bir kadının onu öldürmek isteyen bir grup erkekten kaçarak ormana sığınması ve av iken avcıya dönüşmesinin hikâyesini konu alıyor. Diloy Gülün, Tolga Topçu ve Emre Akay’ın yapımcılığında gerçekleşecek gerilim ve aksiyon türündeki filmde, Billur Melis Koç, Ahmet Rıfat Şungar, Emre Yetim ve Yılmaz Bayraktar rol alacak.

    AVa destek partisi

    Etiketler: Kitapsanat , Av , kiki
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