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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.10.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Attila İlhan, vefatının 13’üncü yılında anılacak

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Attila İlhan, vefatının 13’üncü yılında anılacak

Şair, yazar, senarist, düşünür Attila İlhan, 14’üncü ölüm yıl dönümünde 10 Ekim Perşembe saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) düzenlenecek etkinlikle anılacak.

Kadıköy Belediyesi ve Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte Attila İlhan şiirlerini sanatçılar Kerem Alışık ve Şenay Gürler seslendirecek. Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve PEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Oral ile 11’inci Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon yarışmasında birinci olan Ebru Ayyıldız Atilla İlhan’ın çok yönlülüğüne, fikir yapısına ve sanat anlayışına yönelik birer konuşma yapacak. Etkinlikte Attila İlhan’ın hayatından ve fikirlerinden kesitler içeren video gösterim de yer alacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik Ferhat Göçer’in müzik dinletisi ile son bulacak.

                                         

Attila İlhan, vefatının 13’üncü yılında anılacak

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