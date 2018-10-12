Attilâ İlhan 13. ölüm yıldönümünde anıldı
Şair, romancı, deneme yazarı, senarist ve düşünür Attilâ İlhan, 13’üncü ölüm yıldönümü vesilesiyle Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.
Kadıköy Belediyesi ve Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen, katılım ücretsiz olduğu anma etkinliği Attilâ İlhan okurlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.
Gecede Attilâ İlhan’ın şiir evreni şair Adnan Özer, roman dünyası Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emel Koşar, aydın yönü ise Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aça tarafından anlatıldı.
İlhan’ın çok yönlülüğüne, fikir yapısına ve sanat anlayışına dair arşiv görüntülerinin de gösterildiği etkinlikte; yeğeni, tiyatro ve sinema sanatçısı Kerem Alışık ve sanatçı Devrim Nas, Attilâ İlhan’ın en sevilen şiirlerinin yer aldığı bir dinleti sundu. Gece, tiyatro ve sinema sanatçısı Hatice Aslan’ın sesinden şarkılarla son buldu.
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