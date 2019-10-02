Atölye Modern’den 6 yeni seminer

Atölye Modern’de on dokuzuncu seminer dönemi sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek yeni programlar eşliğinde başlıyor. Katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, günümüz sanatını yorumlamada sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet eden Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi ve çağdaş sanat nedir sorusunun yanıtını aramakla başlayan Çağdaş Sanatı Anlamak seminerleri yeni dönemde de devam ediyor.

Sanatçıların gözünden çağdaş sanatın dinamikleri

Atölye Modern sonbahar 2019 döneminde katılımcılarına 6 çağdaş sanatçının yönetiminde düzenlenen Türkiye’de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri seminer programını hazırladı. Program, 1980’den günümüze Türkiye’de çağdaş sanat ortamını, sanat çalışmalarını ve sanatsal yaratıları ortaya çıkaran dinamikleri sanatçıların gözünden altı farklı seminer temasıyla işliyor.

Yaratıcı Yazarlık semineri yazar Mario Levi, Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerleri Dr. Öğr. Üyesi Esra Alicavuşoğlu, Prof. Dr. Uşun Tükel, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden, Çağdaş Sanatı Anlamak semineri Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ve Türkiye’de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri seminerleri ise sırasıyla Öğr. Üyesi Murat Germen, Prof. Dr. Ferhat Özgür, Bager Akbay, Antonio Cosentino,Doç.Dr.Zeynep Günsür ve Prof. Dr. Alper Maral yönetiminde gerçekleştiriliyor.

MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi Seminerleri katılımcılarına, sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunuyor.

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

Akşam Programı: 16 Ekim – 25 Aralık 2019

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30



YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: MARİO LEVİ İLE

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

9 Ekim – 4 Aralık 2019

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor. Bu programa en fazla 16 katılımcı kabul ediliyor.

ÇAĞDAŞ SANATI ANLAMAK

Seminer programı dört dersten oluşur.

Gündüz Programı: 2 Hafta Boyunca Cumartesi günleri 10.15 – 13.30

Etkinlik Süresi; 4 Ders (İki gün ikişer ders gerçekleştirilir.)

Program Seçeneği: 9, 16 Kasım 2019

Program Seçeneği: 14, 21 Aralık 2019

Akşam Programı: 2 Hafta Boyunca Salı – Perşembe günleri 19.30 – 21.00

Etkinlik Süresi; 4 Ders

Program Seçeneği: 8, 10, 15, 17 Ekim 2019

Program Seçeneği: 17, 19, 24, 26 Aralık 2019

Program Başlıkları:

1. Ders: Kavram Olarak Çağdaş Sanat; Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat ile

2. Ders: Çağdaş Sanatta Biçim ve Anlam; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile

3. Ders: Çağdaş Sanatta Kimlik Temsilleri; Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat ile

4. Ders: Çağdaş Sanatın Dünyası: Koleksiyonculuk, Galeriler, Sanat Fuarları, Müzayedeler ve Bienaller; Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ile

SANATSAL BİR ÜRETİM BİÇİMİ OLARAK MEKÂN; MURAT GERMEN İLE

Gündüz Programı; 23 Ekim Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı; 22 Ekim Salı 19.30 – 21.30

Bu seminer şehir ve bölge planlaması ile mimarlık alanlarındaki tasarım eğitimi geçmişinin kazandırdığı vizyon ve kendine özgü algı ile çağdaş sanat çalışmalarında özellikle mekân kavramına ve onu barındıran kentsel ortama sıklıkla işaret eden Murat Germen’in yönetiminde düzenleniyor. Program Türkiye’de 1980 sonrası çağdaş sanat üretimi kapsamında ve sanatçının işleri özelinde mekân, zaman, uzam, arşiv, belge, bellek, duruş kavramlarına ve mekânın sanatsal üretim ile anlatım estetiğini nasıl etkileyebildiğine odaklanıyor.

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATIN DİNAMİKLERİ; PROF. DR. FERHAT ÖZGÜR İLE

Gündüz Programı; 6 Kasım Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı; 7 Kasım Perşembe 19.30 – 21.30

Bu seminer, çağdaş sanat alanında üretimlerde bulunan, uluslararası ölçekte birçok kişisel sergi gerçekleştiren ve karma sergilerde çalışmaları yer alan Ferhat Özgür’ün yönetiminde gerçekleşiyor. Katılımcılar bu seminerde 1980 sonrası Türkiye’de çağdaş sanat alanının felsefi, politik, toplumsal ve biçimsel dinamiklerini ve çağdaş sanatın zaman içindeki değişim ve dönüşümünü değerlendiriyor.

TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA SANATI MI GÜNÜMÜZ SANATI MI?; BAGER AKBAY İLE

Gündüz Programı; 13 Kasım Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı; 12 Kasım Salı 19.30 – 21.30

Bu seminer, teknoloji temelli sanat üretimleriyle tanınan Bager Akbay tarafından yönetiliyor. Program Türkiye’de teknoloji temelli çağdaş sanat üretimlerini tanımayı ve bu sürecin beraberinde getirdiği sorunsalları tartışmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATTA MALZEME ÇEŞİTLİLİĞİ; ANTONİO COSENTİNO İLE

Gündüz Programı; 27 Kasım Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı; 26 Kasım Salı 19.30 – 21.30

Bu semineri, 1990’lı yıllardan itibaren üretimlerinde ağırlıklı olarak endüstriyel malzemelere yer veren, hazır nesneler kullanan, çalışmalarını bir mühendis gibi inşa eden çağdaş sanatçı Antonio Cosentino yürütüyor. Katılımcılar bu seminerde 1980 sonrası Türkiye’de çağdaş sanat üretimlerinde hazır nesne kullanımını politik, sosyolojik ve felsefi okumalarla bir sanatçının gözünden yeniden keşfediyor.

TÜRKİYE’DE BEDEN VE HAREKET ÜZERİNE YENİLİKÇİ İFADELER; DOÇ. DR. ZEYNEP GÜNSÜR İLE

Gündüz Programı; 3 Aralık Salı 10.30 – 12.30

Akşam Programı; 3 Aralık Salı 19.30 – 21.30

Bu seminer Hareket Atölyesi Topluluğu’nun kurucusu, sanatçı ve akademisyen Zeynep Günsür’ün yönetiminde gerçekleşiyor. Program katılımcılara, Türkiye’de çağdaş dansın tarihi ve bedensel yaklaşımların gelişimi hakkında bilgi sağlarken, bu ifade biçiminin arkasında yatan düşünceleri keşfetme fırsatı sunuyor.

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATTA DUYSAL TASARIM VE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR; PROF. DR. ALPER MARAL İLE

Gündüz Programı; 11 Aralık Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı; 12 Aralık Perşembe 19.30 – 21.30

Bu semineri besteci ve müzikolog Prof. Dr. Alper Maral yönetiyor. Katılımcılar bu seminerde 1980 sonrası Türkiye’de çağdaş sanat alanındaki disiplinlerarası üretimleri ve izleme pratiklerini tanıyor ve bu üretimleri, onların oluşumlarını etkileyen düşünsel zemini tanıyarak yeniden keşfediyorlar.



