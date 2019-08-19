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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
19.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Aspendos’ta opera ve bale şöleni

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Aspendos’ta opera ve bale şöleni

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 1 Eylül’de başlıyor.


Aspendos Antik Tiyatrosu’nda 18 Eylül’e kadar devam edecek festivalin ilk konuğu İstanbul Devlet Opera ve Balesi olacak. Topluluk, Fransız besteci Georges Bizet’nin dört perdelik opera eseri ‘Carmen’i sahneleyecek. Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu eşliğinde sahnelenecek eser, 1 ve 2 Eylül pazar ve pazartesi akşamları iki temsil ile Aspendos Antik Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşacak.

VİYANA’DAN KUĞU GÖLÜ

8 Eylül’de ise klasik balenin şaheseri ‘Kuğu Gölü’, Viyana’nın 300 yıllık, köklü bale geleneğinin başarılı temsilcisi Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği tarafından sahnelenecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi ise 12-13 Eylül akşamları ‘Aida’ operasını sanatseverlerle buluşturacak. Koro şefi Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Koro sanatçılarının da eşlik ettiği eserde ‘Radames’ başrolünü 12 Eylül tarihinde tenor Murat Karahan, ‘Aida’yı ünlü soprano Franceska Tiburzi seslendirecek.

TROYA DA FESTİVALDE

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan’ın Sanat Yönetmenliğinde oluşturulan ‘Troya’ epik operası da 16 Eylül tarihinde EXPO’da olacak. 300’ü aşkın sanatçı ve teknik ekibiyle Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eserin bestesi Bujor Hoinic’e, librettosu Artun Hoinic’e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz’a, koreografisi Volkan Ersoy’a ait. Festival 18 Eylül’de Murat Karahan’ın da solist olacağı gala konseriyle sona erecek. 

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