Aspendos’ta opera ve bale şöleni
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 1 Eylül’de başlıyor.
Aspendos Antik Tiyatrosu’nda 18 Eylül’e kadar devam edecek festivalin ilk konuğu İstanbul Devlet Opera ve Balesi olacak. Topluluk, Fransız besteci Georges Bizet’nin dört perdelik opera eseri ‘Carmen’i sahneleyecek. Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu eşliğinde sahnelenecek eser, 1 ve 2 Eylül pazar ve pazartesi akşamları iki temsil ile Aspendos Antik Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşacak.
VİYANA’DAN KUĞU GÖLÜ
8 Eylül’de ise klasik balenin şaheseri ‘Kuğu Gölü’, Viyana’nın 300 yıllık, köklü bale geleneğinin başarılı temsilcisi Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği tarafından sahnelenecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi ise 12-13 Eylül akşamları ‘Aida’ operasını sanatseverlerle buluşturacak. Koro şefi Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Koro sanatçılarının da eşlik ettiği eserde ‘Radames’ başrolünü 12 Eylül tarihinde tenor Murat Karahan, ‘Aida’yı ünlü soprano Franceska Tiburzi seslendirecek.
TROYA DA FESTİVALDE
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan’ın Sanat Yönetmenliğinde oluşturulan ‘Troya’ epik operası da 16 Eylül tarihinde EXPO’da olacak. 300’ü aşkın sanatçı ve teknik ekibiyle Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eserin bestesi Bujor Hoinic’e, librettosu Artun Hoinic’e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz’a, koreografisi Volkan Ersoy’a ait. Festival 18 Eylül’de Murat Karahan’ın da solist olacağı gala konseriyle sona erecek.
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