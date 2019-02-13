Aşkın’ın ‘Türk Valsleri’ CD ve LP olarak yayınlanıyor
Cihat Aşkın ve Türk Valsleri,15 Şubat’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde olacak. ‘Türk Valsleri’ aynı gün albüm olarak satışa sunulacak.
Cihat Aşkın ve Türk Valsleri, Hakan Aysev ve Görkem Ezgi Yıldırım’ın katılımıyla 15 Şubat’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde olacak. ‘Türk Valsleri’ aynı gün albüm olarak satışa sunulacak.
Cihat Aşkın, Türk müziği çalgıları ve kemanı ile seslendirdiği eserlerde besteci Oğuzhan Balcı ile çalıştı. Aşkın’ın yaklaşık dört yıldır üstünde çalıştığı proje olan ‘Türk Valsleri’ 60 eser arasından seçildi. Balcı’nın Aşkın için özel olarak düzenlediği eserler, Avrasya Oda Orkestrası ve Türk müziği sanatçıları tarafından seslendirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Stüdyolarında Mehmet Sungur tarafından kaydedilen albüm ‘Yine Bir Gülnihal’ ile başlıyor. İsmail Hakkı Bey, Arif Sami Toker ve Yesari Asım Arsoy gibi bestecilerin ölümsüz eserlerinden başka Aşkın, konservatuardan hocası olan Erol Sayan’ın, Azeri besteci Babayef’in, Sezen Aksu ve Özdemir Erdoğan’ın eserlerini de albümünde kullandı.
Yabancı bestecilerden Şostakoviç ve Karaindrou’nun eserleri de Türk çalgılarıyla çalındı.’ Türk Valsleri’
Yorumları Göster
Yorumları Gizle