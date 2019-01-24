Aşk, unutmak ve hatırlamak üzerine
Moda Kayıkhane, ilk kez bir tiyatro oyununu misafir ediyor. ‘Teessür’, 28 Ocak Pazartesi 20.30’da sahnelenecek.
Ilgın Sönmez’in ünlü Yunan şairi Euripides’in kült hikâyesi ‘Medea’dan esinle yazıp yönettiği K! Kültüral Performing Arts yapımı ‘Teessür’, 28 Ocak Pazartesi 20.30’da sahnelenecek. Nihan Büyükağaç, Taner Rumeli, Ahmet Uz, Gülru Pekdemir, Dicle Alkan, Kübra Balcan gibi isimlerin rol aldığı oyun, beş ekranlı bir video art ortamında geçiyor. Volkan Topakoğlu’nun kontrbasıyla canlı eşlik edeceği ‘Teessür’, aşk, unutmak ve hatırlamak üzerine yüksek ritmli bir ‘Medea’ önerisi.
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