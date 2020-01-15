Arter'in yeni sergileri yolda

2020’de Arter’de koleksiyondan grup sergileri; Nevin Aladağ’ın İzler ve David Tudor ve Composers Inside Electronics, Inc.’in Rainforest V (variation 3) başlıklı yapıtları; Alman sanatçı KP Brehmer’in kapsamlı bir retrospektifi ve Emre Hüner ve Alev Ebüzziya Siesbye’nin yeni üretimlerden oluşan kişisel sergileri yer alacak.

Yeni sergiler:

Cevdet Erek, Bergama Stereotip

Küratör: Selen Ansen

27.02–09.08.2020

Nevin Aladağ, İzler

12.03–23.08.2020

KP Brehmer, Büyük Resim

Küratör: Selen Ansen

16.04–06.09.2020

Sesli Dizi No. 3: Duyan Gözler İçin

Küratör: Melih Fereli

14.05.2020–10.01.2021

David Tudor ve Composers Inside Electronics, Inc.

Rainforest V (variation 3)

Küratör: Melih Fereli

14.05–01.11.2020

Gökcisimleri Üzerine

Küratör: Kevser Güler

11.06.2020–07.02.2021

Emre Hüner (kişisel sergi)

Küratör: Aslı Seven

03.09.2020–28.02.2021

Alev Ebüzziya Siesbye (kişisel sergi)

Küratör: Eda Berkmen

10.09.2020–31.01.2021

Koleksiyondan grup sergisi

Küratör: Selen Ansen

01.10.2020–02.05.2021

Devam eden sergiler:

2020’de, Arter’in açılış programı kapsamındaki sergiler de devam ediyor. Rosa Barba’nın, 2010–2015 yılları arasında müze depolarında çektiği üç filmden oluşan 'Gizli Konferans' başlıklı yerleştirmesi 2 Şubat’a; İnci Furni’nin, bu sergi için ürettiği yeni işlerini bir araya getiren 'Bir An İçin Durdu' başlıklı kişisel sergisi 23 Şubat’a kadar görülebilir. Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve bellek, zaman ve mekân kavramları etrafında şekillenen 'Saat Kaç?' sergisi 22 Mart’a; Ayşe Erkmen’in 1970’lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden retrospektif bir anlayışla seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri bir araya getiren 'Beyazımtırak' sergisi 19 Nisan’a; jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanan 'Kelimeler Pek Gereksiz' başlıklı koleksiyon grup sergisi 10 Mayıs’a kadar Arter ziyaretçilerine açık olacak. 1976 yılında hayatını kaybeden sanatçının tüm üretimini bir araya getiren Altan Gürman retrospektif sergisi ise 6 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir.