Arter'in yeni sergileri yolda
Arter’in 2020 yılındaki ilk sergisi, Cevdet Erek’in Arter’deki galeri mekânına özel olarak tasarladığı Bergama Stereotip olacak.
2020’de Arter’de koleksiyondan grup sergileri; Nevin Aladağ’ın İzler ve David Tudor ve Composers Inside Electronics, Inc.’in Rainforest V (variation 3) başlıklı yapıtları; Alman sanatçı KP Brehmer’in kapsamlı bir retrospektifi ve Emre Hüner ve Alev Ebüzziya Siesbye’nin yeni üretimlerden oluşan kişisel sergileri yer alacak.
Yeni sergiler:
Cevdet Erek, Bergama Stereotip
Küratör: Selen Ansen
27.02–09.08.2020
Nevin Aladağ, İzler
12.03–23.08.2020
KP Brehmer, Büyük Resim
Küratör: Selen Ansen
16.04–06.09.2020
Sesli Dizi No. 3: Duyan Gözler İçin
Küratör: Melih Fereli
14.05.2020–10.01.2021
David Tudor ve Composers Inside Electronics, Inc.
Rainforest V (variation 3)
Küratör: Melih Fereli
14.05–01.11.2020
Gökcisimleri Üzerine
Küratör: Kevser Güler
11.06.2020–07.02.2021
Emre Hüner (kişisel sergi)
Küratör: Aslı Seven
03.09.2020–28.02.2021
Alev Ebüzziya Siesbye (kişisel sergi)
Küratör: Eda Berkmen
10.09.2020–31.01.2021
Koleksiyondan grup sergisi
Küratör: Selen Ansen
01.10.2020–02.05.2021
Devam eden sergiler:
2020’de, Arter’in açılış programı kapsamındaki sergiler de devam ediyor. Rosa Barba’nın, 2010–2015 yılları arasında müze depolarında çektiği üç filmden oluşan 'Gizli Konferans' başlıklı yerleştirmesi 2 Şubat’a; İnci Furni’nin, bu sergi için ürettiği yeni işlerini bir araya getiren 'Bir An İçin Durdu' başlıklı kişisel sergisi 23 Şubat’a kadar görülebilir. Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve bellek, zaman ve mekân kavramları etrafında şekillenen 'Saat Kaç?' sergisi 22 Mart’a; Ayşe Erkmen’in 1970’lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden retrospektif bir anlayışla seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri bir araya getiren 'Beyazımtırak' sergisi 19 Nisan’a; jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanan 'Kelimeler Pek Gereksiz' başlıklı koleksiyon grup sergisi 10 Mayıs’a kadar Arter ziyaretçilerine açık olacak. 1976 yılında hayatını kaybeden sanatçının tüm üretimini bir araya getiren Altan Gürman retrospektif sergisi ise 6 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle