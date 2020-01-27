Arter'den 'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali'

Matthias Osterwold’un sanat yönetmenliğinde gerçekleşecek Yeni ve En Yeni Müzik Festivali, üç güne yayılan programıyla dinleyicilere beş konser etrafında kurgulanan yoğun bir müzik deneyimi vaat ediyor.

Festival 6 Şubat Perşembe 19.30’da Karbon’da, Avrupa çağdaş müzik sahnesinin bestecilerinden Enno Poppe’nin Ensemble Mosaik dahilinde gerçekleştireceği Rundfunk ‘Radio Broadcasting’ performansıyla açılıyor. Konser, aralarında Koenig, Kessler, Chowning’in bulunduğu öncü müzisyenler tarafından, 60’lı ve 70’li yıllarda ortaya konan ‘eski’ FM Synthesis, Minimoog ve Piganino tınılarını dokuz bilgisayar ve dokuz klavye yoluyla müzikal bir laboratuvar ortamında yeniden işleyerek yaratıcı biçimlerde dönüştürecek.

Festival, 7 Şubat Cuma günü iki konserle devam edecek. Mehmet Ali Uzunselvi, Mithatcan Öcal, Emre Dündar, Şahin Kureta, Onur Dülger ve Uğurcan Öztekin tarafından kurulan ICC (Istanbul Composers Collective), her bir bestecinin kendi yazı estetiğine devşirebileceği doğaçlamalar üzerinden, canlı görsellerin de eşlik edeceği serbest bir performansı 19.30’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda sergileyecek. Aynı gün saat 21.00’de ise, Mazen Kerbaj’ın üçlüsü Wormholes canlı illüstrasyonlar ile zenginleştirilecek bir performansla Karbon’da dinleyicileriyle buluşacak. Beyrut’ta her yıl düzenlenen doğaçlama müzik festivali Irtijal’in kurucularından biri olan Kerbaj, Sharif Sehnaoui ve Tony Elieh’in enstrümanlarından yükselen sıradışı seslere cam bir yüzey üzerinde çeşitli boya, havlu, sprey ve fırçalarla yaratacağı soyut, dönüşen çizimlerle eşlik edecek.

Festivalin son günü 8 Şubat’ta yine iki konser gerçekleştirilecek. Mazen Kerbaj bu kez ‘A’ Trio ile 20.00’de Sevgi Gönül Oditoryumu sahnesinde olacak. 22.00’de ise ‘alva noto’, ses ve ışık frekanslarını minimal bir estetikle bir araya getireceği UNIEQAV yerleştirmesi ile Karbon’da olacak. ‘alva noto’ mahlasıyla bilim ve müziğin kesişim alanlarını keşfe çıkan Alman müzisyen ve görsel sanatçı Carsten Nicolai, Arter Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin son konserinde ses tasarımlarının akışkan dinamiğini akustik ve görsel sembollere dönüştürecek.