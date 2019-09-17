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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Arter’de İnci Furni ve Fatih Özgüven buluşması

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Arter’de İnci Furni ve Fatih Özgüven buluşması

Dolapdere’deki yeni binasına taşınan güncel sanat müzesi Arter’de ‘Bir An İçin Durdu’ adlı kişisel sergisiyle yer alan ressam İnci Furni ile yazar ve çevirmen Fatih Özgüven, 26 Eylül akşamı sergi üzerine söyleşmek üzere bir araya gelecek.

Arter Öğrenme Programı, içinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik süreç ve etkinlikler sunarak herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlıyor. Kamuya açık olarak düzenlenen konuşmalar, atölye çalışmaları, seminerler ve sergi
turlarının yanı sıra uzun soluklu programların yer aldığı Öğrenme Programı kapsamında, her hafta Arter’de sergilenen yapıtların bağlamını genişletmeyi amaçlayan Yorumlama Etkinlikleri düzenleniyor. Arter’in açılış programında kişisel sergisi ‘Bir An İçin Durdu’ ile yer alan sanatçı
İnci Furni ve Furni’nin sanat pratiğini uzun süredir yakından izleyen yazar ve çevirmen Fatih Özgüven, 26 Eylül Perşembe akşamı 19.00’da Galeri -1’de, sergi üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.
‘Bir An İçin Durdu’ İnci Furni’nin sokakta gezerken karşılaştığı kişilerden esinle yarattığı karakterler, topladığı bazı nesneler, yaklaşık iki buçuk ayını geçirdiği galeride gerçekleştirdiği video performanslar ve onları mekânda bir arada ağırlamak için bulduğu doğaçlama yapısal çözümlerden
oluşuyor. 2 Ocak 2020’ye kadar sergilere girişin herkes için ücretsiz olduğu Arter’de düzenlenecek söyleşiye katılım da ücretsiz ve herkese açık

 

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