Arter’de İnci Furni ve Fatih Özgüven buluşması
Dolapdere’deki yeni binasına taşınan güncel sanat müzesi Arter’de ‘Bir An İçin Durdu’ adlı kişisel sergisiyle yer alan ressam İnci Furni ile yazar ve çevirmen Fatih Özgüven, 26 Eylül akşamı sergi üzerine söyleşmek üzere bir araya gelecek.
Arter Öğrenme Programı, içinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik süreç ve etkinlikler sunarak herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlıyor. Kamuya açık olarak düzenlenen konuşmalar, atölye çalışmaları, seminerler ve sergi
turlarının yanı sıra uzun soluklu programların yer aldığı Öğrenme Programı kapsamında, her hafta Arter’de sergilenen yapıtların bağlamını genişletmeyi amaçlayan Yorumlama Etkinlikleri düzenleniyor. Arter’in açılış programında kişisel sergisi ‘Bir An İçin Durdu’ ile yer alan sanatçı
İnci Furni ve Furni’nin sanat pratiğini uzun süredir yakından izleyen yazar ve çevirmen Fatih Özgüven, 26 Eylül Perşembe akşamı 19.00’da Galeri -1’de, sergi üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.
‘Bir An İçin Durdu’ İnci Furni’nin sokakta gezerken karşılaştığı kişilerden esinle yarattığı karakterler, topladığı bazı nesneler, yaklaşık iki buçuk ayını geçirdiği galeride gerçekleştirdiği video performanslar ve onları mekânda bir arada ağırlamak için bulduğu doğaçlama yapısal çözümlerden
oluşuyor. 2 Ocak 2020’ye kadar sergilere girişin herkes için ücretsiz olduğu Arter’de düzenlenecek söyleşiye katılım da ücretsiz ve herkese açık
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