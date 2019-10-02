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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
02.10.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Arter'de 'Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler' konserleri başlıyor

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Arter'de 'Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler' konserleri başlıyor

Güher ve Süher Pekinel’in öncülüğünde hayata geçirilip yürütülen “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler”de yer alarak dünya sahnelerinde aranan solistler haline gelmiş müzisyenler, Arter’e konuk oluyor.

Sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapan Arter Etkinlik Programı, tüm disiplinlerden yenilikçi örneklere ve nitelikli yorumlara yer veriyor. Güher ve Süher Pekinel’in vizyonu ve öncülüğünde hayata geçirilen, Tüpraş sponsorluğunda devam eden 'Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler' Türkiye’den sıra dışı yeteneklere sahip genç müzisyenleri yaşam ve enstrüman bursu ile destekleyerek dünya sahnelerine 12 yıldır takdim ediyor. DSGM’de yer alan ve bugünün uluslararası platformda aranan solistleri haline gelmiş müzisyenler Arter’de izleyicilerle buluşacak. Türkiye’de klasik müziğin gelişmesi ve yurt dışına açılması konusunda önemli katkıları olan bu kuruluşun yetiştirdiği isimler, klasik müzik severler için kaçırılmayacak bir seri oluşturacaklar.

'Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler' kapsamında gerçekleşecek ilk konserde, kuruluşun en genç müzisyenlerinden, Türk asıllı besteci ve piyanist Maximilian Cem Haberstock veödüllü kemancı Naz İrem Türkmen yer alacak. 17 Ekim 2019 Perşembe akşamı 20.30’da Arter’in performans salonlarından Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserin kapı açılış saati 20.00. Konserin biletleri Arter’den temin edilebilir. Bir sonraki 'Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler(DSGM) konseri 28 Kasım 2019 Perşembe akşamı gerçekleşecek.

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