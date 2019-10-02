Arter'de 'Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler' konserleri başlıyor
Güher ve Süher Pekinel’in öncülüğünde hayata geçirilip yürütülen “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler”de yer alarak dünya sahnelerinde aranan solistler haline gelmiş müzisyenler, Arter’e konuk oluyor.
Sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapan Arter Etkinlik Programı, tüm disiplinlerden yenilikçi örneklere ve nitelikli yorumlara yer veriyor. Güher ve Süher Pekinel’in vizyonu ve öncülüğünde hayata geçirilen, Tüpraş sponsorluğunda devam eden 'Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler' Türkiye’den sıra dışı yeteneklere sahip genç müzisyenleri yaşam ve enstrüman bursu ile destekleyerek dünya sahnelerine 12 yıldır takdim ediyor. DSGM’de yer alan ve bugünün uluslararası platformda aranan solistleri haline gelmiş müzisyenler Arter’de izleyicilerle buluşacak. Türkiye’de klasik müziğin gelişmesi ve yurt dışına açılması konusunda önemli katkıları olan bu kuruluşun yetiştirdiği isimler, klasik müzik severler için kaçırılmayacak bir seri oluşturacaklar.
'Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler' kapsamında gerçekleşecek ilk konserde, kuruluşun en genç müzisyenlerinden, Türk asıllı besteci ve piyanist Maximilian Cem Haberstock veödüllü kemancı Naz İrem Türkmen yer alacak. 17 Ekim 2019 Perşembe akşamı 20.30’da Arter’in performans salonlarından Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserin kapı açılış saati 20.00. Konserin biletleri Arter’den temin edilebilir. Bir sonraki 'Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler' (DSGM) konseri 28 Kasım 2019 Perşembe akşamı gerçekleşecek.
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