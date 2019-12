Arter'de dansa davet!

Arter Öğrenme Programı’nın farklı içerik ve yaklaşımlar etrafında kurguladığı uzun soluklu süreçlerden biri olan Hareket Atölyeleri, 'Çıplak Ayaklar’la Dans' başlıklı çalışma ile devam ediyor. Atölye yürütücülüğünü Duygu Güngör, Aslı Öztürk, Mihran Tomasyan, Büşra Firidin ve Melih Kıraç’ın üstlendiği 'Çıplak Ayaklar’la Dans', 18 Aralık’ta başlayıp 8 hafta boyunca her Çarşamba 19.00 - 21.00 arasında Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Her biri 8 hafta süren Hareket Atölyeleri, katılımcıların bedenle çalışmaya dair farklı yöntemleri deneyimleyerek hareket alanlarını genişletebileceği süreçler sunuyor. Hareket Atölyeleri kapsamında düzenlenen 'Çıplak Ayaklar’la Dans' başlıklı çalışma, 18 Aralık Çarşamba akşamı Arter’de başlayacak. Atölye yürütücülüğünü Duygu Güngör, Aslı Öztürk, Mihran Tomasyan, Büşra Firidin ve Melih Kıraç’ın üstlendiği çalışma, 8 hafta boyunca her Çarşamba 19.00 - 21.00 arasında Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Çıplak Ayaklar Kumpanyası, 2003’ten bu yana bir dans kumpanyası olarak gösteri sanatları alanındaki üretiminin yanında, düzenli olarak atölyeler düzenliyor ve hareketin gündelik hayatın bir parçası olması üzerine paylaşımda bulunuyor. Kumpanya dansçılarının kendi pratiklerini paylaşacağı atölye, çağdaş dans teknikleri, zihin-beden farkındalığı, doğaçlama ve kompozisyon gibi çalışmalara odaklanacak. Katılımcıların hareketle daha yakın bir ilişki kuracağı süreç, herkesin dahil olabileceği bir oyun alanı kuracak.