Arter'de çocuklar için perküsyon atölyesi

'Çağdaşımız Altan Gürman'

Akademisyen ve yazar Ahu Antmen, 14 Aralık Cumartesi 16.00’da Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda 'Çağdaşımız Altan Gürman' başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Altan Gürman sergisine eşlik eden yayın için Karton Üzerine Selülozik Boya: 'Daha Az Kutsal' Bir Sanat ve Altan Gürman başlıklı bir metin kaleme alan Ahu Antmen, Gürman’ın üretimini bugünden bakarak yorumlayacak. Konuşma, ücretsiz gerçekleşecek.

Çocuk ve Yetişkin Atölyeleri

Amy Salsgiver ve Nihal Saruhanlı’nın 14 Aralık Cumartesi 11.00’de Perküsyon Odası’nda gerçekleştireceği Perküsyon Atölyesi’nde 6-9 yaş aralığındaki katılımcılar, Arter’de sergilenen bir yapıta, vurmalı çalgılar ve beden perküsyonu ile eşlik edecekler. Davul çemberi düzeninde birlikte çalışarak kendi hayal ettikleri hikâyeler ve seslerle bir perküsyon orkestrası oluşturacak, enstrümanlarıyla yapıtlara ses verecekler. Arter’de devam eden Altan Gürman sergisi; İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde 1969 yılında faaliyete geçen Temel Sanat Eğitimi Kürsüsü’nün kurucu kadrosunda yer alan sanatçının pratiğine kapsamlı bir bakış sunmanın yanında arşivindeki belgelerle, eğitim yaklaşımını yakından incelemeyi de mümkün kılıyor. Öğrenme Programı kapsamında, Temel Sanat Eğitimi Kürsüsü’nün, görsel dilin gramerini 'Yüzey / Biçim - Renk - Doku - Strüktür' başlıkları altında yapılandıran müfredatını güncel yaklaşımlarla yorumlayan Yetişkin Atölyeleri de düzenleniyor. Bu serinin son etkinliği ise, sanatçı ve eğitmen Can Altay’ın 15 Aralık Pazar 13.00’te Arter Atölye’de yapacağı 'Strüktür/Yapı: Düzenekler ve Ortamlar Düzenlemek' başlıklı atölye çalışması olacak. Çalışmada, 'strüktür/yapı'kendi başına ayakta durmanın ötesinde, bir bağlama oturan, kendini kullanıma açan ve kullanıldıkça biçimlenmeye devam eden bir kavram olarak, toplumsal ve ilişkisel boyutlarıyla ele alınacak.