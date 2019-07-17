Arter kapÄ±larÄ±nÄ± 7 sergiyle birden aÃ§acak

Arter,Â EylÃ¼lÂ ayÄ±ndan itibarenÂ Dolapdereâ€™deki yeni binasÄ±nda koleksiyonunun hem iÃ§inden hem de dÄ±ÅŸÄ±ndan oluÅŸturduÄŸu sergiler ile birlikte farklÄ± disiplinleri bir araya getiren etkinlikler, film, Ã¶ÄŸrenme programÄ± ve yayÄ±nlarÄ±yla sanatÄ± geniÅŸ kitlelerle buluÅŸturmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Toplam yedi serginin eÅŸ zamanlÄ± olarak yer alacaÄŸÄ±Â Arterâ€™de, koleksiyondan oluÅŸturulan 'Saat KaÃ§?'Â ve 'Kelimeler PekÂ Gereksiz'Â baÅŸlÄ±klÄ± grup sergileri,Â Altan GÃ¼rmanÂ kiÅŸisel sergisi veÂ RosaÂ Barbaâ€™nÄ±n 'GizliÂ Konferans'Â baÅŸlÄ±klÄ± yerleÅŸtirmesi;Â AyÅŸe Erkmenâ€™in 'BeyazÄ±mtÄ±rak',Â Ä°nci Furniâ€™nin 'Bir An Ä°Ã§in Durdu'Â veÂ CÃ©leste Boursier-Mougenotâ€™nun 'offroad,Â v2'Â isimliÂ kiÅŸiselÂ sergileri ziyaretÃ§ileriyle buluÅŸacak.

Arterâ€™in programÄ±nda sergilerin yanÄ± sÄ±ra Â sahne sanatlarÄ±ndan Ã§aÄŸdaÅŸ ve elektronik mÃ¼ziÄŸe, filmden performans sanatÄ± ve dijital sanatlara kadar pek Ã§ok disiplinin yenilikÃ§i Ã¶rneklerine de yer verilecek. Merak uyandÄ±rmayÄ±, ilham vermeyi ve sanat etrafÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalarÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§layan 'Arter Ã–ÄŸrenme ProgramÄ±' ise katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n yaratÄ±cÄ± sÃ¼recin parÃ§asÄ± olabileceÄŸi bir ortam yaratmayÄ± hedefliyor. SanatÃ§Ä±lar, ziyaretÃ§iler ve paydaÅŸlar arasÄ±nda uzun sÃ¼reli baÄŸlar kurmayÄ± hedefleyen programda; sergi turlarÄ±, konuÅŸmalar, atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve seminerlerin yanÄ± sÄ±ra GenÃ§lik Konseyi ve Arter AraÅŸtÄ±rma ProgramÄ± baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n ilgi ve ihtiyaÃ§larÄ± etrafÄ±nda ÅŸekillenen uzun soluklu programlar yer alÄ±yor. Arterâ€™de gerÃ§ekleÅŸecek Ã¶ÄŸrenme odaklÄ± sÃ¼reÃ§lerin ana mekÃ¢nÄ± olarak kurgulanan Ã–ÄŸrenme ProgramÄ± AtÃ¶lyesi farklÄ± formatlardaki tÃ¼m bu etkinlikler iÃ§in esnek bir kullanÄ±m ve Ã¼retim alanÄ± saÄŸlÄ±yor. Sergi alanlarÄ±yla yakÄ±n bir diyalog iÃ§erisindeki Ã¶ÄŸrenme odalarÄ± da Ã§eÅŸitli yorumlama etkinlikleri, tartÄ±ÅŸmalar, gÃ¶sterimler veya sadece vakit geÃ§irmek ve dinlenmek iÃ§in ziyaretÃ§ilere alan sunuyor.

BirÂ Vehbi KoÃ§ VakfÄ± (VKV)Â kuruluÅŸu olanÂ Arter, sanatÄ±n tÃ¼m disiplinlerini kapsayacak programÄ±yla herkes iÃ§in eriÅŸilebilir, canlÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir kÃ¼ltÃ¼r ve yaÅŸam platformu olmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.

Cengiz Ã‡ekil-Saat KaÃ§?

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Â Nam June Paik-FransÄ±z Saati TelevizyonuÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Jonas Mekas-KaranlÄ±ÄŸÄ±n Ä°Ã§inden Ä°mgeler



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Solda:Sigmar Polke-Patates EvÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â George Brecht-Sandalye OlaylarÄ±

SaÄŸda:AyÅŸe Erkmen-Evde



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Geta BrÄƒtescu-Ã‡izgiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Alicja Kwade-AÄŸÄ±r Elementler





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FÃ¼sun Onur-Zaman Ä°konlarÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Nil Yalter-Deniz GezmiÅŸ



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Mona Hatoum-KapanÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Michael Sailstorfer-Labirent 19

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Lene Adler Petersen-TemizlikÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Marie Cool, Fabio Balducci-Untitled