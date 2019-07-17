Arter kapÄ±larÄ±nÄ± 7 sergiyle birden aÃ§acak

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Kitap Sanat
17.07.2019 - 15:06, Son GÃ¼ncelleme:

Arter kapÄ±larÄ±nÄ± 7 sergiyle birden açacak

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Arter kapÄ±larÄ±nÄ± 7 sergiyle birden açacak

Bir Vehbi KoÃ§ VakfÄ± (VKV) kuruluÅŸu olan Arterâ€™in ilk sergileri belli oldu. EylÃ¼l ayÄ±ndan itibaren Dolapdereâ€™deki yeni binasÄ±nda ziyerete aÃ§Ä±lacak olan Arterâ€™de eÅŸ zamanlÄ± olarak yedi sergi izleyiciye sunulacak.

Arter,Â EylÃ¼lÂ ayÄ±ndan itibarenÂ Dolapdereâ€™deki yeni binasÄ±nda koleksiyonunun hem iÃ§inden hem de dÄ±ÅŸÄ±ndan oluÅŸturduÄŸu sergiler ile birlikte farklÄ± disiplinleri bir araya getiren etkinlikler, film, Ã¶ÄŸrenme programÄ± ve yayÄ±nlarÄ±yla sanatÄ± geniÅŸ kitlelerle buluÅŸturmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Toplam yedi serginin eÅŸ zamanlÄ± olarak yer alacaÄŸÄ±Â Arterâ€™de, koleksiyondan oluÅŸturulan 'Saat KaÃ§?'Â ve 'Kelimeler PekÂ Gereksiz'Â baÅŸlÄ±klÄ± grup sergileri,Â Altan GÃ¼rmanÂ kiÅŸisel sergisi veÂ RosaÂ Barbaâ€™nÄ±n 'GizliÂ Konferans'Â baÅŸlÄ±klÄ± yerleÅŸtirmesi;Â AyÅŸe Erkmenâ€™in 'BeyazÄ±mtÄ±rak',Â Ä°nci Furniâ€™nin 'Bir An Ä°Ã§in Durdu'Â veÂ CÃ©leste Boursier-Mougenotâ€™nun 'offroad,Â v2'Â isimliÂ kiÅŸiselÂ sergileri ziyaretÃ§ileriyle buluÅŸacak.

Arterâ€™in programÄ±nda sergilerin yanÄ± sÄ±ra Â sahne sanatlarÄ±ndan Ã§aÄŸdaÅŸ ve elektronik mÃ¼ziÄŸe, filmden performans sanatÄ± ve dijital sanatlara kadar pek Ã§ok disiplinin yenilikÃ§i Ã¶rneklerine de yer verilecek. Merak uyandÄ±rmayÄ±, ilham vermeyi ve sanat etrafÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalarÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§layan 'Arter Ã–ÄŸrenme ProgramÄ±' ise katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n yaratÄ±cÄ± sÃ¼recin parÃ§asÄ± olabileceÄŸi bir ortam yaratmayÄ± hedefliyor. SanatÃ§Ä±lar, ziyaretÃ§iler ve paydaÅŸlar arasÄ±nda uzun sÃ¼reli baÄŸlar kurmayÄ± hedefleyen programda; sergi turlarÄ±, konuÅŸmalar, atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve seminerlerin yanÄ± sÄ±ra GenÃ§lik Konseyi ve Arter AraÅŸtÄ±rma ProgramÄ± baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n ilgi ve ihtiyaÃ§larÄ± etrafÄ±nda ÅŸekillenen uzun soluklu programlar yer alÄ±yor. Arterâ€™de gerÃ§ekleÅŸecek Ã¶ÄŸrenme odaklÄ± sÃ¼reÃ§lerin ana mekÃ¢nÄ± olarak kurgulanan Ã–ÄŸrenme ProgramÄ± AtÃ¶lyesi farklÄ± formatlardaki tÃ¼m bu etkinlikler iÃ§in esnek bir kullanÄ±m ve Ã¼retim alanÄ± saÄŸlÄ±yor. Sergi alanlarÄ±yla yakÄ±n bir diyalog iÃ§erisindeki Ã¶ÄŸrenme odalarÄ± da Ã§eÅŸitli yorumlama etkinlikleri, tartÄ±ÅŸmalar, gÃ¶sterimler veya sadece vakit geÃ§irmek ve dinlenmek iÃ§in ziyaretÃ§ilere alan sunuyor.

BirÂ Vehbi KoÃ§ VakfÄ± (VKV)Â kuruluÅŸu olanÂ Arter, sanatÄ±n tÃ¼m disiplinlerini kapsayacak programÄ±yla herkes iÃ§in eriÅŸilebilir, canlÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir kÃ¼ltÃ¼r ve yaÅŸam platformu olmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.

Arter kapÄ±larÄ±nÄ± 7 sergiyle birden aÃ§acak

Cengiz Ã‡ekil-Saat KaÃ§?

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Arter kapÄ±larÄ±nÄ± 7 sergiyle birden aÃ§acak
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Arter kapÄ±larÄ±nÄ± 7 sergiyle birden aÃ§acak

Â Nam June Paik-FransÄ±z Saati TelevizyonuÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Â Jonas Mekas-KaranlÄ±ÄŸÄ±n Ä°Ã§inden Ä°mgeler


Arter kapÄ±larÄ±nÄ± 7 sergiyle birden aÃ§acak
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Arter kapÄ±larÄ±nÄ± 7 sergiyle birden aÃ§acak

Solda:Sigmar Polke-Patates EvÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Â George Brecht-Sandalye OlaylarÄ±

SaÄŸda:AyÅŸe Erkmen-Evde


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