Arter açılıyor
Vehbi Koç Vakfı’na bağlı olan Arter, Eylül 2019'da Dolapdere’de ziyaretçilerini bekliyor.
Vehbi Koç Vakfı’na bağlı bir kurum olarak 2010 yılında açılan Arter, vakfın 50. kuruluş yıldönümünü kutladığı 2019 yılında, Dolapdere’deki yeni binasına taşındı. Arter’in yeni binasının tasarımı için 2013 yılında açılan proje yarışmasını; birçok ülkede projeleri olan mimarlık firmalarından Grimshaw Architects kazandı. Tasarımına Grimshaw Architects liderliğinde Thornton Thomasetti, Max Fordham ve Neill Woodger Acoustics’in imza attığı binanın 2015 yılında başlayan inşaatı 2019’da tamamlandı. 2010 yılında açılan Arter, yeni binasının mimari projesi için sanatı keşfetmek, sanattan keyif almak, sanatla yakın ilişki kurabilmek üzere açıklık ve akışkanlık kavramlarından yola çıktı. Dışadönük bir yaklaşımla, etrafıyla bağlar kuran sanatsal ve sosyal bir buluşma noktası olarak tasarlandı. Ziyaretçilerine, şehirle olan bağlantılarını koparmadan farklı mekânsal ve sanatsal deneyimler sunacak olan bina, ‘mekânlar dizisi’ olarak planlandı. Grimshaw Architects’ten Kirsten Lees, Arter’i şöyle tanımlıyor: ‘İzleyicinin bakış açısına göre sürekli değişkenlik gösterebilen, çok katmanlı, iç içe geçmiş, disiplinler arası bir kamusal yapı. Müzenin zengin programı ise çeşitli sanat dalları arasında yeni sinerjilerin geliştirilmesi ve yaşatılmasının yanı sıra çağdaş sanatla fiziksel ve entelektüel ilişkilendirmelerin yapılmasıiçin yeni bir odak noktası olacaktır.’
Görsel ve fiziksel olarak birbirlerine açılarak bağlanan mekân, toplam 18.000 m 2 kapalı alana sahip. 6 kata yayılan 6 galeri ve teras yaklaşık 4.000 m 2 ’lik sergileme alanı olacak. Arter’de iki adet performans salonu da bulunuyor. Sevgi Gönül Oditoryumu, 168 kişilik kapasitesi ve teleskopik koltuk sistemiyle Arter’in film programı, konuşma ve söyleşilerin yanı sıra performans sanatından örneklere, “esnek zeminli” yapısı ve aynaya dönüşen duvar panelleriyle dans ve devinim çalışmalarına ve küçük akustik dinletilere de ev sahipliği yapacak. Arter Kütüphanesi’nde ise çağdaş sanat alanında temel kaynaklar olacak. Binada ayrıca yurt içinden ve yurt dışından sanat yayınlarına odaklanan kitabevi, kafeterya ve açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan arka bahçe de bulunacak.
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