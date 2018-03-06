'Arkeolojinin delikanlısı' veda etti

ARKEOLOG, Hititolog, dilbilimci ve yazar, Prof. Dr. Muhibbe Darga dün İstanbul’da hayata veda etti. ‘Arkeolojinin Delikanlısı’ olarak anılan Darga 97 yaşındaydı. 1921 yılında İstanbul’da doğan ve İstanbul Üniversitesi’nde arkeoloji eğitimi alan Darga, yaptığı çalışmalarla öncü oldu. Muhibbe Darga bugün Üsküdar Şakirin Camisi’nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



Arkeolog ve yazar Emine Çaykara’nın kendisiyle yaptığı ayrıntılı bir söyleşiden oluşan biyografisi 2002 yılında ‘Arkeolojinin Delikanlısı Muhibbe Darga Kitabı’ adıyla yayımlanmıştı. Muhibbe Darga, ilk Türk seyyahlarından da olan büyükbabası Mehmet Emin Bey’in anılarını 2009 yılında ‘İstanbul’dan Asya-yı Vusta’ya Seyahat’ adıyla derlemişti. 2010 yılında ‘Kazı Başkanının Karavanası’ isimli kitabı yayımlandı.



SİDE DİLİNİ ÇÖZDÜ

“Arkeolog buluntuya bir sanat eseri gibi bakmalı, arkeolojiye bir sanatçı gibi yaklaşabilmeli. Yoksa her şey kupkuru olur” diyen Darga’nın kitapları arasında yer alan ‘Eski Anadolu’da Kadın’ (1976) ve ‘Hitit Mimarlığı’ (1984) alanında referans kitapları olarak kabul edildi.



Side dili üzerinde çalışmaları ve yorumla­rıyla bu dilin çözümüne katkıda bulunan Darga öğrenim hayatı boyunca alanınının önde gelen isimlerinin, Ord. Prof. Arif Müfid Mansel, Prof. Dr. H. Th. Bossert, Prof. Dr. E. Bosch’in derslerine devam etti, Region kazılarında çalıştı, hocalarıyla Anadolu keşif gezilerine katıldı. 1947-1951 yılları arasında Bossert, Halet Çambel ve Bahadır Alkım’la Karatepe (Adana) kazılarına katıldı. 1978-1990 yılları arasında Karakaya baraj bölgesi kurtarma kazılarında Şem­siyetepe höyüğü (Elazığ) kazı başkanlığını üstlenen Muhibbe Darga, 1985’te İÜ Edebiyat Fakültesi’nden kendi arzusuyla emekliliğini istedi. 1990-2004 arası Şarhöyük-Dorylaion (Eskişehir) kazılarının baş­kanlığını yaptı.