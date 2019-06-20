Arkadaşlık, felsefe ve macera!
Devrim Yılmaz'dan çocuklara 5 kitap önerisi...
Anton Derinlere Dalıyor, Milena Baisch, Redhouse Kidz
2011 Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne değer görülen ‘Anton Derinlere Dalıyor’ önyargılar, arkadaşlık, akran zorbalığı gibi konulara adı üstünde, derin bir dalış yapıyor. Anneannesi ve dedesiyle birlikte tatile çıkan Anton’un heyecanı kamp alanına varmalarıyla kaçıp gidiyor. Doğayla başı hoş olmayan Anton, masmavi bir havuz yerine simsiyah, çorbaya benzeyen yosunlu bir gölle karşılaşınca olanlar oluyor. Göle, değil girmek, görmemek için bile elinden geleni yapan Anton’un sıradışı bir arkadaş edinmesiyle macera başlıyor ve bu macera Anton’u çok ama çok değiştiriyor.
Kimi Uçar Kimi Koşar, Can Göknil, Desen Yayınları
Çağdaş resim sanatımızın önemli isimlerinden Can Göknil’den çocuklara farklılıklar ve büyüme üzerine sözcüğü yok ama sözü çok olan, zengin bir görsel okuma sunan, büyülü bir masal. Yumurtadan yeni çıkmış minik bir kuş ilk uçma denemesinde kendini bir kurbağanın kafasında buluyor ve ikili, dünyayı, yaşamı, arkadaşlığı keşfedecekleri rengârenk bir yolculuğa çıkıyorlar. Keçi, koyun, ördek, tavşan ve birbirinden farklı nice canlı; kimi koşuyor kimi uçuyor, kimi yüzüyor kimi zıplıyor...
Aheste Gariplikler Adası, Itır Arda, Tudem Yayınları
Bir denizcinin fırtınada teknesi ve tepesindeki şapkada kuluçkaya yatmış martısıyla sürüklendiği garip bir ada. Bazen dağdan aşağı bazen aşağıdan yukarı akan nehri, gözleri aşırı bozuk olduğu için sadece burnunun ucunu görebilen ve hiçbir şeyden emin olamayan sevimli insanları, güneşliyken kışa dönen kararsız havasıyla ‘Olabilir de Olmayabilir de Adası’nda normal olanla saçma olan iç içe geçerek kahkaha dolu bir maceraya dönüşüyor.
Felsefeyle Tanışıyorum, Özgür Sinan, Doğan Egmont
‘Felsefeyle Tanışıyorum’ adalet, özgürlük, eleştiri, yalan, mutluluk gibi felsefenin temel kavramlarını Sokrates’ten Nietzsche’ye, Cicero’dan Diyojen’e farklı filozoflardan örnekler vererek, hem eğlendirip hem düşündürerek açıklıyor. “Felsefe Nedir?” sorusuyla başlayan kitap, temel kavramların açıklandığı bölümlerin sonuna eklenen okuma metinleri, alıştırma ve sorularla çocukların kendi cevaplarını bulmalarının ve yeni sorular sorabilmelerinin yolunu açıyor.
Karavan Yollarda (Gaziantep-Rize-Alaçatı),
Gözde Ertürk Kara, Final Kültür Sanat
Gözde Ertürk Kara’nın yazıp Büşra Çakmak’ın sıcacık çizimleriyle renklendirdiği ‘Karavan Yollarda’ dizisi üç yeni kitapla çocuklara Türkiye’yi gezdirmeye devam ediyor. Kocaman, rengârenk karavanla birlikte Alaçatı’nın masmavi plajlarını gezecek, Gaziantep’te Bakırcılar Çarşısı’nın tıkırtılarını dinleyecek, Rize’nin yaylalarına çıkacaksınız. Detaylarda boğulmayan, sade anlatımıyla dikkat çeken seri, çocukların başka dünyaları keşfetme arzularına hitap ediyor.
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