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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Devrim Yılmaz- dgulyilmaz@gmail.com
20.06.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Arkadaşlık, felsefe ve macera!

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Arkadaşlık, felsefe ve macera!

Devrim Yılmaz'dan çocuklara 5 kitap önerisi...

Arkadaşlık, felsefe ve macera
Anton Derinlere Dalıyor, Milena Baisch, Redhouse Kidz                                                                                                       

2011 Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne değer görülen ‘Anton Derinlere Dalıyor’ önyargılar, arkadaşlık, akran zorbalığı gibi konulara adı üstünde, derin bir dalış yapıyor. Anneannesi ve dedesiyle birlikte tatile çıkan Anton’un heyecanı kamp alanına varmalarıyla kaçıp gidiyor. Doğayla başı hoş olmayan Anton, masmavi bir havuz yerine simsiyah, çorbaya benzeyen yosunlu bir gölle karşılaşınca olanlar oluyor. Göle, değil girmek, görmemek için bile elinden geleni yapan Anton’un sıradışı bir arkadaş edinmesiyle macera başlıyor ve bu macera Anton’u çok ama çok değiştiriyor.

 

 

Arkadaşlık, felsefe ve macera
Kimi Uçar Kimi Koşar, Can Göknil, Desen Yayınları

Çağdaş resim sanatımızın önemli isimlerinden Can Göknil’den çocuklara farklılıklar ve büyüme üzerine sözcüğü yok ama sözü çok olan, zengin bir görsel okuma sunan, büyülü bir masal. Yumurtadan yeni çıkmış minik bir kuş ilk uçma denemesinde kendini bir kurbağanın kafasında buluyor ve ikili, dünyayı, yaşamı, arkadaşlığı keşfedecekleri rengârenk bir yolculuğa çıkıyorlar. Keçi, koyun, ördek, tavşan ve birbirinden farklı nice canlı; kimi koşuyor kimi uçuyor, kimi yüzüyor kimi zıplıyor...

Aheste Gariplikler Adası, Itır Arda, Tudem Yayınları

Arkadaşlık, felsefe ve macera

Bir denizcinin fırtınada teknesi ve tepesindeki şapkada kuluçkaya yatmış martısıyla sürüklendiği garip bir ada. Bazen dağdan aşağı bazen aşağıdan yukarı akan nehri, gözleri aşırı bozuk olduğu için sadece burnunun ucunu görebilen ve hiçbir şeyden emin olamayan sevimli insanları, güneşliyken kışa dönen kararsız havasıyla ‘Olabilir de Olmayabilir de Adası’nda normal olanla saçma olan iç içe geçerek kahkaha dolu bir maceraya dönüşüyor.

 

 

Arkadaşlık, felsefe ve macera
Felsefeyle Tanışıyorum, Özgür Sinan, Doğan Egmont

‘Felsefeyle Tanışıyorum’ adalet, özgürlük, eleştiri, yalan, mutluluk gibi felsefenin temel kavramlarını Sokrates’ten Nietzsche’ye, Cicero’dan Diyojen’e farklı filozoflardan örnekler vererek, hem eğlendirip hem düşündürerek açıklıyor. “Felsefe Nedir?” sorusuyla başlayan kitap, temel kavramların açıklandığı bölümlerin sonuna eklenen okuma metinleri, alıştırma ve sorularla çocukların kendi cevaplarını bulmalarının ve yeni sorular sorabilmelerinin yolunu açıyor.

 

 

Arkadaşlık, felsefe ve macera
Karavan Yollarda (Gaziantep-Rize-Alaçatı),
Gözde Ertürk Kara, Final Kültür Sanat

Gözde Ertürk Kara’nın yazıp Büşra Çakmak’ın sıcacık çizimleriyle renklendirdiği ‘Karavan Yollarda’ dizisi üç yeni kitapla çocuklara Türkiye’yi gezdirmeye devam ediyor. Kocaman, rengârenk karavanla birlikte Alaçatı’nın masmavi plajlarını gezecek, Gaziantep’te Bakırcılar Çarşısı’nın tıkırtılarını dinleyecek, Rize’nin yaylalarına çıkacaksınız. Detaylarda boğulmayan, sade anlatımıyla dikkat çeken seri, çocukların başka dünyaları keşfetme arzularına hitap ediyor.

 

 

 

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