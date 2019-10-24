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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA/AA
24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Aratos’un mezarı yok olmayacak

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Aratos’un mezarı yok olmayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, bilim insanı Aratos'un Soli-Pompeipolis antik kentinde bulunan mezarının, kazı ve yüzey araştırmalarıyla ortaya çıkarılması, restorasyonunun yapılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerekli çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesinde tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli-Pompeipolis antik kenti kazı alanında, astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim insanı Aratos'un anıtmezarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu iddialarının basın yayın organlarında yer aldığı belirtildi. Haberlerdeki bahse konu bölgenin 1. derece arkeolojik sit alanında kaldığı ve ilgili parselin bir kısmında üzeri otlarla kaplı tepecik görünümünde silindir biçimli anıtsal mezar bulunduğu bildirilen açıklamada, "Bakanlığımız bu kültürel mirasın kazı ve yüzey araştırmalarıyla ortaya çıkarılması, restorasyonunun yapılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Soli-Pompeipolis'te de gerekli çalışmaları yapmaktadır ve yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

ÖDENEK AKTARILDI

Antik kentte 1999'dan beri sürdürülen kazılarla neolitik dönem tabakalarının yanı sıra arkaik döneme ait bir megaron yapısı, Roma dönemine ait sütunlu cadde, tiyatro, hamam ve antik liman kalıntıları ortaya çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2004-2019'da Soli-Pompeipolis kazıları için bakanlığımız bütçesinden ödenek aktarılmış olup, antik kentin sınırları içerisinde kalan Aratos'un anıtmezarının da ortaya çıkarılması amacıyla Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yapılacaktır." 

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