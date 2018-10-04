Arap rock'ı onlardan soruluyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerArap rock'ı onlardan soruluyor!
GeriKitap Sanat Arap rock'ı onlardan soruluyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Deniz Güney
04.10.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Arap rock'ı onlardan soruluyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arap rock'ı onlardan soruluyor!

Ürdünlü grup El Morabba3 5-6 Ekim'de Salon İKSV'de müzikseverlerle buluşacak. El Morabba3’nın 8 yılı aşan yolculuğunu Muhammad Abdullah ile konuştuk.

Bağımsız müzik sahnesinin yükselen isimlerini ve gruplarını İstanbullularla buluşturan Salon IKSV, 5 ve 6 Ekim akşamları Ürdünlü grup El Morabba3’yı müzikseverlere tanıtacak.

Müziğiyle kendi coğrafyasının sınırlarını aşan grubun temelleri 2009 yılında atılıyor. Müzisyenlerden oluşan bir kolektif kurma fikri ile yola çıkan grup, kendi müzikal anlayışlarını sosyal ve politik şarkı sözleriyle güçlendirerek Orta Doğu’nun önemli gruplarından biri haline geliyor.

Arapçada 'kare' anlamına gelen ve kendi isimlerini taşıyan ilk albümlerinin ardından yayınladıkları ikinci albümleri 'Taraf Al Khait' ile daha geniş kitlelere ulaşan grup, din, yolsuzluk, adaletsizlik gibi konuları temel alan şarkılarıyla ve özgün sound’uyla kültürel engelleri kırıyor, istikrarsız ve huzursuz bir bölgede hayat süren insanların duygularına tercüman oluyor. 

Köklerine ve mirasına sadık kalarak bağımsız müzik sahnesini canlandıran El Morabba3’nın 8 yılı aşan başarılı yolculuğunu grubun lideri Muhammad Abdullah ile konuştuk.

Arap rockı onlardan soruluyor

Sizi henüz keşfetmemiş olanlar için El Morabba3’yı biraz anlatır mısınız? Nasıl bir araya geldiniz?

Tabii. Ben, Muhammad Abdullah, grup lideriyim. Şarkı sözlerini yazıyorum, seslendiriyorum ve bas çalıyorum. Elektrogitarda Eyad Hamam, davul ve perküsyonlarda Zeid Mseis, keybord, synths ve trompette de Basel Naouri var. 2012 yılında Ürdünlü profesyonel müzisyenlerle çalıştığımız ve grubumuzla aynı ismi taşıyan ilk albümümüzü yayınladık. 2016 yılına yaklaşırken ikinci albümümüz “Taraf Al Khait” i çıkardık.

Grubun ismi oldukça dikkat çekici… Hikâyesini bizimle paylaşır mısınız?

El Morabba3, Arapçada “kare” anlamına geliyor. Yani mükemmel simetrik bir pencere… Grubumuza isim ararken bizi ve müziğimizi yansıtsın istemiştik. Karenin mükemmelliği bizim sound’umuzu belirlerken gösterdiğimiz yaklaşımı çok güzel temsil ediyor. Müzik bizim için aslında hem bir kaçış hem de bir geri dönüş. Hiç kimsenin hayat yolculuğuna bir sınır getirmediğimiz, hislerimizi, düşüncelerimizi aktardığımız bir pencere… Bu isim zaman içinde bizi dinleyenlerle aramızda güzel bir bağ da yarattı.

Arap rockı onlardan soruluyor

Yaptığınız müzik kendi coğrafyanızda ve dünyada nasıl bir yerde duruyor?

Indie müzik Arap dünyasında son 10 yılda çok gelişti. Ama yine de sadece müzik yaparak hayatımızı sürdürebildiğimizi söyleyemeyiz. Özellikle daha da gelişmesi ve yayılması gereken bağımsız tarzlar söz konusu olduğunda… Bu gerçeği belli bir sorumluluk duygusuyla kabul etmek bizim müzikal yaklaşımımızın bir parçası aslında. Belki de müziğimizi bu yapan da bu duygu ve farkındalıktır. Müziğin gerçek olmasını arzuluyorsak gerçeği yansıtmasına da izin vermeliyiz.

El Morabba3 nasıl bir kitleye hitap ediyor?

Sanırım biz en çok huzursuz bir coğrafyada yaşayan ve onların duygularına tercüman olan yeni bir sound’a iştah duyan bir jenerasyona hitap ediyoruz. Avrupa ve Kuzey Afrika’da da geniş bir dinleyici kitlesine ulaştığımızı memnuniyetle ifade edebiliriz. Avrupa’ya yaptığımız son turne de bunda etkili oldu. Dijital dünyanın gelişmesi de müziğimizi ulaştırmak ve sınırları aşmak konusunda çok avantajlı ve yardımcı oldu. Dünyanın her yerinden takipçilerimiz olduğunu söyleyebiliriz.

Peki, şarkılarınızı Arapça seslendirmeniz uluslararası müzik çevrelerinde sizin için dezavantaj oluyor mu ya da zorluk yaratıyor mu?

Çok değil… Arapça bugünlerde oldukça popüler… Bu iyi mi kötü mü tartışılabilir. Ama bizim yapabileceğimiz en iyi şey belli basmakalıp düşünceleri kırmak. Tüm uluslardan giderek büyüyen bir takipçi kitlemiz var, bizi sadece Araplar takip etmiyor. Müzik evrenseldir ve gerçek müzik dünyanın her yerinde aynı şekilde duyulur ve hissedilir.

İstanbul’daki ilk konseriniz olacak. Konser öncesinde nasıl hissediyorsunuz?

Sonunda İstanbul’a geleceğimiz için çok heyecanlıyız. Türkiye’deki hayranlarımızdan ne zaman geleceğimize dair mesajlar alıyorduk. Arka arkaya iki gece sahne alacağız. Dinleyicilerimizle buluşacağımız ve bizi tanımayanlara müziğimizi ulaştıracağımız için konseri sabırsızlıkla bekliyoruz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Arap bağımsız müziğinin yükselen sesi: El Morabba3

Türk edebiyatının ‘kaptanı' ölümünün 13. yılında anılacak

İş Sanat sezona hazır, biletler tükenmeden...

Nemeth Quartet'tan Arjantin'de iki konser