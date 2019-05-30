Ara Güler’in İstanbul’u
Ara Güler’in gözünden İstanbul’un 1950’lilerden itibaren yaşadığı değişimin izini süren ‘İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul’ başlıklı sergi, İstanbul Modern’de dün açıldı.
İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergi, İstanbul’un yaşadığı değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in fotoğraflarının rolünü görünür kılıyor. Sergide, kendini foto muhabiri, foto muhabirlerini de ‘tarihi makinesiyle yazanlar’ olarak tanımlayan Güler’in fotoğraflarına fotoğrafların çekildiği semt ve açıları gösteren haritalandırmalar da eşlik ediyor. Açılışta konuşan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “Bir İstanbul aşığı olarak Ara Güler’in dolaştığı, kayda aldığı semtlerin değişen yüzünü sergideki haritalandırmayla izleyiciye sunuyoruz. Bu haritalara bakarak hepimiz geçmişteki İstanbul’u yeniden hatırlayacağız” dedi.
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