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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Ara Güler’in İstanbul’u

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Ara Güler’in İstanbul’u

Ara Güler’in gözünden İstanbul’un 1950’lilerden itibaren yaşadığı değişimin izini süren ‘İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul’ başlıklı sergi, İstanbul Modern’de dün açıldı.

İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergi, İstanbul’un yaşadığı değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in fotoğraflarının rolünü görünür kılıyor. Sergide, kendini foto muhabiri, foto muhabirlerini de ‘tarihi makinesiyle yazanlar’ olarak tanımlayan Güler’in fotoğraflarına fotoğrafların çekildiği semt ve açıları gösteren haritalandırmalar da eşlik ediyor. Açılışta konuşan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “Bir İstanbul aşığı olarak Ara Güler’in dolaştığı, kayda aldığı semtlerin değişen yüzünü sergideki haritalandırmayla izleyiciye sunuyoruz. Bu haritalara bakarak hepimiz geçmişteki İstanbul’u yeniden hatırlayacağız” dedi.

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