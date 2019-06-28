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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ara Güler Sergisi Kyoto'da

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Ara Güler Sergisi Kyoto'da

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ‘Ara Güler Fotoğraf Sergisi’ 30 Haziran’da Kyoto’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Ara Güler Fotoğraf Sergisi’ 30 Haziran’da Kyoto’da sanatseverlerle buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan sergi, tüm dünyanın dikkatlerinin Japonya’ya odaklanacağı G-20 Zirvesi ile aynı dönemde, Kyoto’nun 800 yıllık tarihi mekânı Tofuku-ji Tapınağı’nda izleyici karşısına çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önsözüyle hazırlanan sergi kitabı Japonya’da Türkçe-İngilizce-Japonca olarak, üç dilli özel versiyonuyla devlet başkanlarına armağan edilecek. Sergi daha önce Londra ve Paris’te açılmış ve yoğun ilgi görmüştü.

Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde New York’taki Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi’nde ziyarete açılacak sergi 2020’nin ocak ayında Roma’da Trastevere Müzesi’nde, ardından Mogadişu’da T.C. Büyükelçiliği’nde açılacak. Ana eksenini Güler’in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Âşık Veysel’den Yaşar Kemal’e, Pablo Picasso’dan Salvador Dali’ye uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor.

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