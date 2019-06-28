Ara Güler Sergisi Kyoto'da
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ‘Ara Güler Fotoğraf Sergisi’ 30 Haziran’da Kyoto’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.
CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Ara Güler Fotoğraf Sergisi’ 30 Haziran’da Kyoto’da sanatseverlerle buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan sergi, tüm dünyanın dikkatlerinin Japonya’ya odaklanacağı G-20 Zirvesi ile aynı dönemde, Kyoto’nun 800 yıllık tarihi mekânı Tofuku-ji Tapınağı’nda izleyici karşısına çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önsözüyle hazırlanan sergi kitabı Japonya’da Türkçe-İngilizce-Japonca olarak, üç dilli özel versiyonuyla devlet başkanlarına armağan edilecek. Sergi daha önce Londra ve Paris’te açılmış ve yoğun ilgi görmüştü.
Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde New York’taki Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi’nde ziyarete açılacak sergi 2020’nin ocak ayında Roma’da Trastevere Müzesi’nde, ardından Mogadişu’da T.C. Büyükelçiliği’nde açılacak. Ana eksenini Güler’in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Âşık Veysel’den Yaşar Kemal’e, Pablo Picasso’dan Salvador Dali’ye uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor.
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