Ara Güler Müzesi önce dijitalde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAra Güler Müzesi önce dijitalde
GeriKitap Sanat Ara Güler Müzesi önce dijitalde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
24.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ara Güler Müzesi önce dijitalde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ara Güler Müzesi önce dijitalde

Yüz binlerce fotoğraf ve obje içeren Ara Güler arşivinin tasnif çalışması yüzde yetmiş oranında tamamlandı. Galatasaray’daki aile evi Güler Apartmanı’nın müze yapılma projesi devam ederken arşivin online olarak herkese açık hale getirilmesi öncelikli planlar arasında yer alıyor.

Geçen yıl ekim ayında kaybettiğimiz usta fotoğrafçı Ara Güler ile Doğuş Grubu arasında 2016’da imzalanan anlaşma ile hayata geçirilen Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM), Türkiye’nin en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olan Ara Güler arşivinin bütün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç liderliğinde iki yıldır çalışmalarını sürdüren AGAVAM ekibi, Ara Güler’in yüz binlerce eserinin tasnif, envanter, koruma, sayısallaştırma ve indeksleme işlemlerini yürütüyor. Ara Güler’in sağlığında başlayan çalışmalara öncelikle Galatasaray’daki Güler Apartmanı’ndaki tüm arşivinin belgelenmesiyle başlanmış. Konservasyon ekibi yaptığı iki aylık çalışma sonucunda bütün binanın adresleme çalışmasını tamamlamış. Güler Apartmanı müzeye çevrildiğinde dördüncü kat arşivinin, karanlık odasının ve ofisinin olduğu bölüm bire bir aynı şekilde kurulacak.

ÇALIŞMALARA BİZZAT KATILDI

Arşiv koleksiyonlarının önümüzdeki dönemde bir portal üzerinden fotoğraf meraklıları ve araştırmacılara açık hale getirilmesi hedefleniyor. Öncelikle bu değerli arşivin tasnifi, envanteri, koruma çalışmaları yapılıyor. Sağlığında Ara Güler’in gözetiminde başlayan bu çalışma halen devam ediyor. Yüzbinlerce belge tek tek elden geçiriliyor. Tasnifi yapılan eserler, Doğuş Grubu tarafından geliştirilen ve dünyada örneği olmayan arşiv sistemine yükleniyor. Arşivin ileride online olarak herkese açık hale getirilmesi öncelikli planlar arasında yer alıyor. Tasniflenen yapıtlardan seçkiler ‘Islık Çalan Adam’ sergisinde de olduğu gibi Ara Güler Müzesi’nde sergilenecek. Ayrıca müze dışında da sergilemeler gerçekleştiriliyor. Diğer kültür kurumları ve müzeler ile iş birliği yapmak, sergileri yurt içi ve yurt dışı dolaşıma açmak hedefler arasında yer alıyor. Ara Güler Müzesi, ilk sergisini usta sanatçının arşivinden derlenen ‘Islık Çalan Adam’ ile Ara Güler’in doğum günü olan 16 Ağustos 2018’de ziyarete açmıştı. İstanbul Bomontiada’da sanatseverlerle buluşan müze, Türkiye’de uluslararası niteliğe sahip ilk fotoğraf müzesi olma özelliğini de taşıyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2018'in en iyi 50 kitabı

2018'in en iyi 10 tiyatro oyunu

2018'in en iyi 10 sergisi

Tanrı’ya yönelik bir söz