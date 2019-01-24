Ara Güler Müzesi önce dijitalde
Yüz binlerce fotoğraf ve obje içeren Ara Güler arşivinin tasnif çalışması yüzde yetmiş oranında tamamlandı. Galatasaray’daki aile evi Güler Apartmanı’nın müze yapılma projesi devam ederken arşivin online olarak herkese açık hale getirilmesi öncelikli planlar arasında yer alıyor.
Geçen yıl ekim ayında kaybettiğimiz usta fotoğrafçı Ara Güler ile Doğuş Grubu arasında 2016’da imzalanan anlaşma ile hayata geçirilen Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM), Türkiye’nin en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olan Ara Güler arşivinin bütün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç liderliğinde iki yıldır çalışmalarını sürdüren AGAVAM ekibi, Ara Güler’in yüz binlerce eserinin tasnif, envanter, koruma, sayısallaştırma ve indeksleme işlemlerini yürütüyor. Ara Güler’in sağlığında başlayan çalışmalara öncelikle Galatasaray’daki Güler Apartmanı’ndaki tüm arşivinin belgelenmesiyle başlanmış. Konservasyon ekibi yaptığı iki aylık çalışma sonucunda bütün binanın adresleme çalışmasını tamamlamış. Güler Apartmanı müzeye çevrildiğinde dördüncü kat arşivinin, karanlık odasının ve ofisinin olduğu bölüm bire bir aynı şekilde kurulacak.
ÇALIŞMALARA BİZZAT KATILDI
Arşiv koleksiyonlarının önümüzdeki dönemde bir portal üzerinden fotoğraf meraklıları ve araştırmacılara açık hale getirilmesi hedefleniyor. Öncelikle bu değerli arşivin tasnifi, envanteri, koruma çalışmaları yapılıyor. Sağlığında Ara Güler’in gözetiminde başlayan bu çalışma halen devam ediyor. Yüzbinlerce belge tek tek elden geçiriliyor. Tasnifi yapılan eserler, Doğuş Grubu tarafından geliştirilen ve dünyada örneği olmayan arşiv sistemine yükleniyor. Arşivin ileride online olarak herkese açık hale getirilmesi öncelikli planlar arasında yer alıyor. Tasniflenen yapıtlardan seçkiler ‘Islık Çalan Adam’ sergisinde de olduğu gibi Ara Güler Müzesi’nde sergilenecek. Ayrıca müze dışında da sergilemeler gerçekleştiriliyor. Diğer kültür kurumları ve müzeler ile iş birliği yapmak, sergileri yurt içi ve yurt dışı dolaşıma açmak hedefler arasında yer alıyor. Ara Güler Müzesi, ilk sergisini usta sanatçının arşivinden derlenen ‘Islık Çalan Adam’ ile Ara Güler’in doğum günü olan 16 Ağustos 2018’de ziyarete açmıştı. İstanbul Bomontiada’da sanatseverlerle buluşan müze, Türkiye’de uluslararası niteliğe sahip ilk fotoğraf müzesi olma özelliğini de taşıyor.
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