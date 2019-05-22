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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ara Güler fotoğrafları Paris’te

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Ara Güler fotoğrafları Paris’te

Cumhurbaşkanlığı tarafından; Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Ara Güler Sergisi’, geçen yıl aramızdan ayrılan ünlü fotoğraf sanatçısı ve foto muhabir Ara Güler’in eserlerini dünyanın önemli sanat başkentlerine taşıyor. Nisan ayında Londra Saatchi Galeri’de düzenlenen ve büyük ilgiyle karşılanan Ara Güler Sergisi, yarın Paris’te Polka Galeri’de açılacak.

Saatchi Galeri’deki açılışında ziyaretçilerin girişte uzun kuyruklar oluşturduğu; The Times, Daily Mail, TimeOut, The Telegraph gibi yayınların gündemine yansıyan ve Conde Nast Traveler tarafından Londra’da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterilen Ara Güler Sergisi, bu kez 23 Mayıs – 15 Haziran tarihleri arasında Paris Polka Galeri’de sanatseverlerle buluşacak.

Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, ‘Master of Leica’ unvanına sahip Ara Güler’in 1950’lerde başlayan uzun kariyerine ışık tutan sergi, Paris’ten sonra sırasıyla Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu’da gerçekleştirilecek.

Ana eksenini Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide; Anadolu coğrafyasından kareler ile Jean Renoir’dan Nâzım Hikmet’e, Âşık Veysel’den Salvador Dali’ye, Henri Cartier-Bresson’dan Brigitte Bardot’ya uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor.

Önsözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan sergi kitabı, serginin düzenlendiği her ülkede o ülkenin anadiliyle sanatseverlere ulaşıyor.

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