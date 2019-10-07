Ara Güler belgeseli: 'Bu Dünya Böyle Dünya'
Akbank Sanat, 15 Ekim'de, İFSAK’ın iş birliğiyle, yönetmenliğini Coşkun Aral’ın üstlendiği 'Bu Dünya Böyle Dünya' isimli Ara Güler’in belgesel filmine ev sahipliği yapıyor. Gösterimi takiben, Coşkun Aral belgesel üzerine bir söyleşi yapacak.
Ara Güler belgeseli 'Bu Dünya Böyle Dünya' belgesel film gösterimi ve söyleşisi Akbank Sanat’ta yapılacak. Yönetmenliğini Coşkun Aral’ın üstlendiği 'Bu Dünya Böyle Dünya' isimli Ara Güler belgesel film gösterimi ve söyleşisinin tarihi 15 Ekim 2019 Salı. İFSAK’ın iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, film gösteriminin ardından Coşkun Aral’ın belgesel üzerine söyleşisi ile tamamlanacak. 'Bu Dünya Böyle Dünya' belgeselinde Ara Güler’in hem tarihi belgelediği anları hem de kendi dünyasından renkli anıları işleniyor. Ara Güler’in ülke tarihindeki dönüm noktalarıyla kesişen aile hikayesini, çocukluğundan başlayarak belgeselde ekrana geliyor. Belgeselde Ara Güler’in sanat, bilim ve kültür alanlarında dünyanın kaderini belirleyen kişilerle kurduğu dostluklar ve onların hayatlarından kısa kesitlere de yer veriliyor. Ara Güler’in kendi kariyerinin dönüm noktalarını da anlattığı belgeselde, fotoğrafın büyük ustası kendine has üslubuyla hem hayatın anlamını sorguluyor hem de gençliğinin ilk heyecanlarını anlatıyor. Adını Coşkun Aral’la 1986 yılında açtıkları sergiden alan belgesel, 40 yılı aşkın dostluklarının anısına Coşkun Aral tarafından hazırlandı. Etkinliğin biletleri Akbank Sanat Danışma’dan ve Biletix’ten temin edilebilir.
Bilet fiyatı: 25 TL
Belgesel Gösterimi;
15 Ekim 2019, Salı
Saat: 19.00
Yönetmen: Coşkun Aral
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