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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
07.10.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Ara Güler belgeseli: 'Bu Dünya Böyle Dünya'

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Ara Güler belgeseli: 'Bu Dünya Böyle Dünya'

Akbank Sanat, 15 Ekim'de, İFSAK’ın iş birliğiyle, yönetmenliğini Coşkun Aral’ın üstlendiği 'Bu Dünya Böyle Dünya' isimli Ara Güler’in belgesel filmine ev sahipliği yapıyor. Gösterimi takiben, Coşkun Aral belgesel üzerine bir söyleşi yapacak.

Ara Güler belgeseli 'Bu Dünya Böyle Dünya' belgesel film gösterimi ve söyleşisi Akbank Sanat’ta yapılacak. Yönetmenliğini Coşkun Aral’ın üstlendiği 'Bu Dünya Böyle Dünya' isimli Ara Güler belgesel film gösterimi ve söyleşisinin tarihi 15 Ekim 2019 Salı. İFSAK’ın iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, film gösteriminin ardından Coşkun Aral’ın belgesel üzerine söyleşisi ile tamamlanacak. 'Bu Dünya Böyle Dünya' belgeselinde Ara Güler’in hem tarihi belgelediği anları hem de kendi dünyasından renkli anıları işleniyor. Ara Güler’in ülke tarihindeki dönüm noktalarıyla kesişen aile hikayesini, çocukluğundan başlayarak belgeselde ekrana geliyor. Belgeselde Ara Güler’in sanat, bilim ve kültür alanlarında dünyanın kaderini belirleyen kişilerle kurduğu dostluklar ve onların hayatlarından kısa kesitlere de yer veriliyor. Ara Güler’in kendi kariyerinin dönüm noktalarını da anlattığı belgeselde, fotoğrafın büyük ustası kendine has üslubuyla hem hayatın anlamını sorguluyor hem de gençliğinin ilk heyecanlarını anlatıyor. Adını Coşkun Aral’la 1986 yılında açtıkları sergiden alan belgesel, 40 yılı aşkın dostluklarının anısına Coşkun Aral tarafından hazırlandı. Etkinliğin biletleri Akbank Sanat Danışma’dan ve Biletix’ten temin edilebilir.

Bilet fiyatı: 25 TL
Belgesel Gösterimi;
15 Ekim 2019, Salı
Saat: 19.00
Yönetmen: Coşkun Aral


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