Antik kent üstü AVM’ye tepki
BURSA'nın Mudanya ilçesinde bulunan Myrleia Antik Kenti'nin üzerine yapılan alışveriş merkezine (AVM) tepki gösteren Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, inşaatın devam etmesi ve tamamlanmasının önünü açan kararlara imza atan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Türkyılmaz ayrıca, AVM'nin bulunduğu alandaki taşınmazların arkeopark olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliğini meclise sunacaklarını belirtti.
Myrleia Antik Kenti Platformu, antik kentin liman kısmında bulunan kalıntılarının üzerine AVM inşa edilmesine tepkilerini dile getirmek için basın toplantısı düzenledi. Platform temsilcileri, 'İmar Barışı'ndan yararlanarak ruhsat da alan AVM'yi işletecek firmayı protesto etti.
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