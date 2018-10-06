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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
AA
06.10.2018 - 00:21, Son Güncelleme:

Antalya'da 'başarı' ödülü Cem Yılmaz'a

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Antalya'da 'başarı' ödülü Cem Yılmaz'a

55. Uluslararası Antalya Film Festivalinde En İyi Film ödülü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı "Üç Yüz/Three Faces"a verildi. festivalde ayrıca İbrahim Tatlıses, Onur Ödülü, Cem Yılmaz ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen festivalin ödül töreni, Cam Piramit'te yapıldı.

Mike Downey'in direktörlüğünü yaptığı, 8'i uluslararası 2'si ulusal olmak üzere 10 filmin yarıştığı festivalde, "En İyi Film" ödülünü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı "Üç Yüz/Three Faces" filmine verildi. Yönetmen ev hapsinde olduğu için ödülünü kızı aldı.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Ayka" filminin oyuncusu Samal Yeslyamova, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, "Capernaum" filmindeki rolüyle küçük mülteci Zain al-Rafeea kazandı.

"En İyi Yönetmen" ödülü ise Bir Aile İşi (Shoplifters) filminin yönetmeni Hirokazu Koreeda'ya verildi.

Gecede Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü "Göç Mevsimi/Birds of Passage"a" filmine verildi.

"Onur Ödülü" sanatçı İbrahim Tatlıses'e verilirken, festivale katılamayan Tatlıses adına ödülü sanatçı ve oyuncu Yavuz Bingöl aldı. İbrahim Tatlıses sinevizyonda gösterilen mesajında, "Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Orada olmak isterim ama olamadık. Beni lütfen affedin. Sizleri çok seviyorum. Sinemayı çok seviyorum, sinema adamıyım ben. Sinema emekçilerine, sinema yönetmenlerine çok teşekkür ediyorum, saygılarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Yavuz Bingöl de "O türkü söylediği zaman hangimizin gözleri dolmaz. Ben onun sesini çok özledim. 50 yıldır yeri dolmadı." dedi.

"Onur Ödülü" alan bir diğer oyuncu ise ABD'li aktör Eric Roberts oldu. Roberts, onur ödülü almaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bize genç film yapımcılar gerekiyor. Antalya siz bize genç yapımcılar bulmanız gerekiyor." diye konuştu.

Senaryo yazarı, yönetmen ve oyuncu Cem Yılmaz'a da "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi. Ödülünü Nebahat Çehre ve Ozan Güven'in elinden alan Yılmaz, festivalde bugüne kadar herhangi bir filminin yarışmadığını fakat festivalin hep takipçisi olduğunu dile getirdi.

Sinemayla ilgili her şeyi çok sevdiğini anlatan Yılmaz, "Ben Nebahat Hanım'dan 20 yıl sonra da ödül almayı çok isterim. Hatta Nebahat Hanımla bir film çekmeyi de çok isterim. Ozan Güven'e hiç değinmiyorum, bu 20 yıl içinde bana çok katkısı olmuş bir aktördür." diye konuştu.

Ozan Güven de "Bir plaket olsaydı ben de sana ömür boyu arkadaşlık ve dostluk ödülü vermek isterdim, teşekkür ederim." dedi. "Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü", Çınar filminin görüntü yönetmeni Olcay Oğuz'a, "Jüri Özel Ödülü", Derek Doneen'in yönettiği "Kailash" filmine verildi. Yönetmen katılamadığı için ödülü alan festivalin direktörü Mike Downey, jürinin hassasiyet göstererek, dereceye giren filmleri belirlediğini söyledi.
En İyi Film" ödülü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı "Üç Yüz/Three Faces" filmine, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü, "Ayka" filminin oyuncusu
Samal Yeslyamova'ya, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü, "Capernaum" filmindeki rolüyle küçük mülteci Zain al-Rafeea'ya gitti.

"En İyi Yönetmen" ödülü ise Bir Aile İşi (Shoplifters) filminin yönetmeni Hirokazu Koreeda'ya verildi.


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