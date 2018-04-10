Antalya için caz mevsimi başlıyor

Gecede ayrıca; Akra Jazz Band ile birlikte trompetçi İmer Demirer ve saksafoncu Serhan Erkol sahne alacak. İlerleyen günlerde festival kapsamında Electro Deluxe, Cesaria Evora Tribute, Fazıl Say, Elif Çağlar Quartet, Ediz Hafızoğlu, Dany Brilliant gibi sanatçılar sahne alacak. Antalya Akra Caz Festivali’nin tek konser biletleri 100 TL’den, tüm konserleri kapsayan kombine biletleri ise 450 TL’den yurt içinde ve yurt dışında Biletix’te satışta. Festivalle ilgili detaylı bilgi www.akrajazz.com adresinden alınabilir.