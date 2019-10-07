Annem de izlesin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAnnem de izlesin
GeriKitap Sanat Annem de izlesin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Jiyan ALPAN
07.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Annem de izlesin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Annem de izlesin

ABD’de müzik alanında yüksek lisans yapmak için sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyayla adını duyuran Nisan Ak, Türkiye’nin üçüncü kadın orkestra şefi olma yolunda ilerliyor.

New York’ta yaşayan Ak, erkekler dünyasında kadın şef olma macerasını anlattı. Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan ve 8 yaşından beri müzikle iç içe olan Nisan Ak, 5 yıl önce sosyal medyada duyuru yaparak New York’ta yüksek lisans yapmak için destek kampanyası başlattı. Şimdilerde New York’taki Queens College’da doktorasını bitirmek üzere olan Ak, orkestra şefliğini yaptığı konserlerle adından söz ettiriyor. Ak, erkek egemen bir dünyada kadın orkestra şefi olmanın belli zorlukları olduğunu belirtiyor. Orkestra şefliğinin liderlik gerektiren bir pozisyon olduğunu ve bu alanda yetişmiş kadınların sayısının düşük olduğunu vurgulayan Ak, şunları anlatıyor:

TEHDİT BİLE ETMİŞLER

“Liderlik gerektiren bir pozisyon olduğundan genellikle kadın eksikliği çok fazla var. Şeflik geleneksel bir meslek. Gelenekle ilerliyor. Şefliği sadece bir erkeğin yapabileceği algısı yaygın. Hatta erkek orkestra şefi bir arkadaşımın 2 kızı var. Kızının biri orkestra şefi olmak istediğini söylediğinde şef babası çok garip karşıladı. Çünkü kızının bir orkestra şefi olabileceğini, yapıp yapamayacağını düşünmemiş bile. Erkek egemen bir meslekten bahsediyoruz. Eğitim döneminde kadın olarak teoride çok zorlanmadım çünkü akademi çatısı altındaydık ama pratikte durum farklıydı. Öğrencilik bitmeye başlayınca para kazanmak çok zorlaşmaya başladı, başka orkestra şefleri araya girdi. Sırf sahneden indirmek için tehdite varan olaylar yaşadım. Kadınları açıkça engellemeye çalışıyorlar. Jürinin önüne çıktığımda beni müziğimle değil dış görünüşümle eleştirmeye başladılar. Saçımı, kıyafetimi problem haline getirmeye çalıştılar.”

SON KONSER MEKSİKA’DA

Son konserini 4 Ekim’de Meksika’da veren Ak, “Konserlerimin çoğunu Avrupa’da verdim. Asya’da da konser verdim. Türkiye’de hiç şu ana kadar konser vermedim ve hiç de talep olmadı. Uygun bir pozisyon olursa Türkiye’ye dönme ihtimalim var. Annemin, anneannemin de beni sahnede izlemesini istiyorum” diyor.

Türkiye’nin ilk kadın orkestra şefi İnci Özdil olmuş, Özdil’i Sera Tokay izlemişti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Ve sahne!
Gün gün Filmekimi
Altın Portakal’ın Ulusal Yarışma’sında sekiz prömiyer
Bunu saymayız Başkomserim!