Annem de izlesin
ABD’de müzik alanında yüksek lisans yapmak için sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyayla adını duyuran Nisan Ak, Türkiye’nin üçüncü kadın orkestra şefi olma yolunda ilerliyor.
New York’ta yaşayan Ak, erkekler dünyasında kadın şef olma macerasını anlattı. Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan ve 8 yaşından beri müzikle iç içe olan Nisan Ak, 5 yıl önce sosyal medyada duyuru yaparak New York’ta yüksek lisans yapmak için destek kampanyası başlattı. Şimdilerde New York’taki Queens College’da doktorasını bitirmek üzere olan Ak, orkestra şefliğini yaptığı konserlerle adından söz ettiriyor. Ak, erkek egemen bir dünyada kadın orkestra şefi olmanın belli zorlukları olduğunu belirtiyor. Orkestra şefliğinin liderlik gerektiren bir pozisyon olduğunu ve bu alanda yetişmiş kadınların sayısının düşük olduğunu vurgulayan Ak, şunları anlatıyor:
TEHDİT BİLE ETMİŞLER
“Liderlik gerektiren bir pozisyon olduğundan genellikle kadın eksikliği çok fazla var. Şeflik geleneksel bir meslek. Gelenekle ilerliyor. Şefliği sadece bir erkeğin yapabileceği algısı yaygın. Hatta erkek orkestra şefi bir arkadaşımın 2 kızı var. Kızının biri orkestra şefi olmak istediğini söylediğinde şef babası çok garip karşıladı. Çünkü kızının bir orkestra şefi olabileceğini, yapıp yapamayacağını düşünmemiş bile. Erkek egemen bir meslekten bahsediyoruz. Eğitim döneminde kadın olarak teoride çok zorlanmadım çünkü akademi çatısı altındaydık ama pratikte durum farklıydı. Öğrencilik bitmeye başlayınca para kazanmak çok zorlaşmaya başladı, başka orkestra şefleri araya girdi. Sırf sahneden indirmek için tehdite varan olaylar yaşadım. Kadınları açıkça engellemeye çalışıyorlar. Jürinin önüne çıktığımda beni müziğimle değil dış görünüşümle eleştirmeye başladılar. Saçımı, kıyafetimi problem haline getirmeye çalıştılar.”
SON KONSER MEKSİKA’DA
Son konserini 4 Ekim’de Meksika’da veren Ak, “Konserlerimin çoğunu Avrupa’da verdim. Asya’da da konser verdim. Türkiye’de hiç şu ana kadar konser vermedim ve hiç de talep olmadı. Uygun bir pozisyon olursa Türkiye’ye dönme ihtimalim var. Annemin, anneannemin de beni sahnede izlemesini istiyorum” diyor.
Türkiye’nin ilk kadın orkestra şefi İnci Özdil olmuş, Özdil’i Sera Tokay izlemişti.
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