'Annelerden Masallar'ın ilk kitapları çıktı!
Lena&Mama Yayınevi'nin 'Annelerden Masallar' projesinin ilk yayınları Deniz Akalın'ın kaleme aldığı 'Kahraman Prensesler - Büyük Hesaplaşma' ve Pınar Kilimci'nin 'Tek Kanatlı Baykuş Tayga' oldu.
Lena&Mama Yayınevi'nin 2018 yılının sonlarına doğru başlattığı “Annelerden Masallar” projesi ilk ürünlerini veriyor. Bu proje kapsamında anneler çocukları için yazdıkları masalları, öyküleri, romanları yayınevine gönderiyorlar. Gönderilen eserler psikolog, pedagog, öğretmen gibi uzmanlar tarafından değerlendiriliyor ve en çok beğenilenler Lena & Mama Yayınevi tarafından okuyucuyla buluşturuluyor.
Projenin ilk yılında gönderilen eserler arasından seçilen bir çocuk romanı ve bir de masal kitabı Mayıs ayında çocuklarla buluşuyor. Çocuk romanı, Deniz Akalın’ın kaleme aldığı “Kahraman Prensesler – Büyük Hesaplaşma”. Masal kitabı ise Pınar Kilimci’nin yazdığı ve Çağla Yön Ergen’in resimlediği “Tek Kanatlı Baykuş Tayga”.
Bu projenin amacı annelerin içindeki yaratıcılığı tetiklemek ve onları yazmaya teşvik etmek. Bu vesileyle kültür endüstrilerinde yaratıcı ve üretici olarak kadın varlığını artırmaya katkı sağlamak da hedefleniyor.
Lena & Mama Yayınevi, Annelerden Masallar projesi kapsamında her yılın anneler gününde en az 1 yeni masal kitabı yayınlayarak projeyi gelenekselleştirmek istiyor. Projeye yılın her zamanı başvuru yapılabiliyor. Yazdıkları masalların, öykülerin ve çocuk romanlarının Annelerden Masallar projesi kapsamında değerlendirilmeye alınmasını isteyen anneler eserlerini info@lenaandmama.com adresine gönderebilirler.
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