Ankara’nın en iyisi ‘Renksiz Rüya’
Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Mehmet Ali Konar’ın ‘Renksiz Rüya’ filmi başta ‘En İyi Film’ olmak üzere 5 dalda ödül kazandı.
Ankara Uluslararası Film Festivali ödül töreni önceki akşam Özge Uzun ve Ünsal Ünlü sunuculuğunda CerModern'de gerçekleştirildi. Seçici kurul üyelerinin yanı sıra yarışmaya katılan ve ödül kazanan film ekipleri, beyazperdenin tanınmış simaları ve akademisyenlerin katıldığı gecede 19 dalda ödül verildi.
Ulusal Uzun Film Yarışması'nda ‘En İyi Film’ ödülüne Mehmet Ali Konar'ın 90'ların politik atmosferinde annesinin ölümünün ardından içine kapanan bir çocuğun hikâyesini anlattığı ‘Renksiz Rüya’ filmi layık görüldü. Banu Sıvacı'nın Adana'nın bir kenar mahallesinde, ağabeyi ve ablasıyla birlikte yaşayan Yusuf'un hikâyesini anlattığı ‘Güvercin’ filmi ise Mahmut Tali Öngören ‘En İyi İlk Film’ ödülünü kazandı.
‘En İyi Yönetmen’ ödülü, bu yıl Sundance Film Festivali’nde ‘Büyük Jüri’ ödülünü alan ‘Kelebekler’ filminin yönetmeni Tolga Karaçelik'in oldu.
ÖDÜL ALANLAR
En İyi Film: Renksiz Rüya
Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film: Güvercin
En İyi Yönetmen: Tolga Karaçelik / Kelebekler
En İyi Kadın Oyuncu: Tuğçe Altuğ / Kelebekler
En İyi Erkek Oyuncu: Kemal Burak Alper / Güvercin
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gülçin Kültür Şahin / Kelebekler
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bilal Bulut / Renksiz Rüya
Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü: Mehmet Ali Konar / Renksiz Rüya
SİYAD En İyi Film Ödülü: Renksiz Rüya - Mehmet Ali Konar
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