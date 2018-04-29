Ankara’nın en iyisi ‘Renksiz Rüya’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kitap Sanat
29.04.2018 - 20:47, Son Güncelleme:

Ankara’nın en iyisi ‘Renksiz Rüya’

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Ankara’nın en iyisi ‘Renksiz Rüya’

Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Mehmet Ali Konar’ın ‘Renksiz Rüya’ filmi başta ‘En İyi Film’ olmak üzere 5 dalda ödül kazandı.

Ankara Uluslararası Film Festivali ödül töreni önceki akşam Özge Uzun ve Ünsal Ünlü sunuculuğunda CerModern'de gerçekleştirildi. Seçici kurul üyelerinin yanı sıra yarışmaya katılan ve ödül kazanan film ekipleri, beyazperdenin tanınmış simaları ve akademisyenlerin katıldığı gecede 19 dalda ödül verildi.
Ulusal Uzun Film Yarışması'nda ‘En İyi Film’ ödülüne Mehmet Ali Konar'ın 90'ların politik atmosferinde annesinin ölümünün ardından içine kapanan bir çocuğun hikâyesini anlattığı ‘Renksiz Rüya’ filmi layık görüldü. Banu Sıvacı'nın Adana'nın bir kenar mahallesinde, ağabeyi ve ablasıyla birlikte yaşayan Yusuf'un hikâyesini anlattığı ‘Güvercin’ filmi ise Mahmut Tali Öngören ‘En İyi İlk Film’ ödülünü kazandı.

‘En İyi Yönetmen’ ödülü, bu yıl Sundance Film Festivali’nde ‘Büyük Jüri’ ödülünü alan ‘Kelebekler’ filminin yönetmeni Tolga Karaçelik'in oldu.

ÖDÜL ALANLAR

En İyi Film: Renksiz Rüya

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film: Güvercin

En İyi Yönetmen: Tolga Karaçelik / Kelebekler

En İyi Kadın Oyuncu: Tuğçe Altuğ / Kelebekler

En İyi Erkek Oyuncu: Kemal Burak Alper / Güvercin

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gülçin Kültür Şahin / Kelebekler

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bilal Bulut / Renksiz Rüya

Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü: Mehmet Ali Konar / Renksiz Rüya

SİYAD En İyi Film Ödülü: Renksiz Rüya - Mehmet Ali Konar

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