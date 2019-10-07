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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.10.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Ankara 3 gün boyunca müziğe doyacak

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Ankara 3 gün boyunca müziğe doyacak

Vişnelik Müzik Festivali, ‘Birlikte Güzel’ desteğiyle ilk kez 11- 12 - 13 Ekim tarihlerinde ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de gerçekleşecek. Ankaralılara benzersiz bir hafta sonu yaşatmaya hazırlanan festival, Athena’dan mor ve ötesi’ne, MFÖ’den Yeni Türkü’ye, Ceza’dan Can Bonomo’ya kadar Türkiye’nin önde sanatçı ve gruplarını ağırlayacak.

Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden biri olmaya aday Vişnelik Müzik Festivali, ‘Birlikte Güzel’ desteğiyle ilk kez 11-12-13 Ekim tarihlerinde ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de gerçekleşecek. 3 gün boyunca müzik tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatacak olan festival, geniş sanatçı kadrosuyla katılımcıları coşturacak.

Türkiye’nin önde gelen sanatçı ve gruplarını Ankaralı müzikseverler ile buluşturacak Vişnelik Müzik Festivali, Birlikte Güzel ve Audioban olmak üzere iki farklı sahnede toplam 15 performansa ev sahipliği yapacak. Türkiye'de 'ska' ve 'punk' tarzında müzik yapan ilk gruplardan Athena, alternatif rock müziğimizin öncüleri arasında yer alan Mor ve Ötesi, Türk pop ve rock müziğinin efsane üçlüsü MFÖ, 5 oktavlık sesiyle dünya üzerindeki ender seslerden birisi olma özelliği taşıyan Cem Adrian, Türk rap müziğinine yeni bir soluk getiren Norm Ender festivalde yer alacak isimler arasında. Ana sahnede verilecek konserler sonrası da Kozmonotosman, Elektro Hafız ve Ekin Beril ile düzenlenecek after partyler katılımcıların günü keyifli bitirmesini sağlayacak.

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