Anısına festival yapılacak
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi ve Arp Sanat Dalı Başkanı, dünyaca ünlü arp sanatçısı ve pedagog Ceren Necipoğlu; Brezilya’nın başkenti Rio de Janerio’da verdiği konserden dönerken, 1 Haziran 2009’da Air France Havayolları’na ait uçağın Atlas Okyanusu’na düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Bu yıl ilk kez düzenlenen Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali; sanatçının ablası A. İmre Tüylü’nün önderliğinde, “Sanat ve müzik aşkı, gençlerle yol bulsun!” sloganıyla 15-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.
Festival programında tüm dünyadan sanatçıların katılabileceği Solo Arp ve Oda Müziği Yarışmaları, konserler ve ustalık sınıfları yer alıyor. Festival, yarışma jürilerini oluşturan dünyaca ünlü sanatçıların vereceği konserler ve ustalık sınıflarıyla farklı ülkelerden müzisyen ve sanatseverleri İstanbul’da bir araya getirmeyi hedefliyor. Festival kapsamında Pera Müzesi’nde, Young Hope (12-16 yaş) ve Young Artist (17-21 yaş) olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek Solo Arp Yarışmaları için başvurular 15 Aralık tarihine kadar devam ediyor. Yarışma başvurularıyla ilgili detaylı bilgilere cnharpfestival.com adresinden ulaşılabilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle