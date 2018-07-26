Angelopulos’un arşivi de yandı
YUNANİSTAN’da yaşanan yangın faciasında çağdaş Avrupa sinemasının temsilcilerinden biri olan, Altın Palmiye ödüllü Yunan yönetmen Theo Angelopulos’un kişisel arşivinin de kül olduğu ortaya çıktı.
Prtothema.gr’de yer alan habere göre, 2012 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Angelopoulos’un evi Mati’de yanan Argiri Akti Tavernası’ndan birkaç metre uzakta bulunuyor. Yönetmenin eşi Pheobe İkonomopoulou-Angelopoulou eşinden kalan tüm belgelerin, kitapların ve gün ışığına çıkmamış tüm entelektüel birikiminin evle birlikte yandığını söyledi.
Yangının olduğu gün kızı ve torunuyla Mati’de bulunduklarını söyleyen Angelopoulou “Evim tamamen yandı. Eşimin kitapları, ona adanmış kitaplar, yazışmalar, tüm belgeler yandı” dedi. ‘O thiasos’ (Kumpanya), ‘Ağlayan Çayır’ ve Altın Palmiye ödüllü ‘Sonsuzluk ve Bir gün’ filmleriyle ünlenen Angelopulos ağır ve uzun çekimleri ve şiirsel sahneleri ile tanınıyordu.
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