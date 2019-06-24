Anathema Türkiye’de!
Anathema, Special By_Request turnesi için 3 konserle Türkiye’ye gelecek
Liverpool’da başlayan Anathema, Special By_Request turnesi için İstanbul, Ankara ve İzmir’de konser verecek. Grubun hayranlarının ortak yaratıcılığında gerçekleşen kolektif bir deneyim olacak. Ülkemiz dışında sadece Liverpool’da gerçekleştirilecek olan konserlerin playlistlerine dinleyiciler karar verecek ve grubun tüm dönemlerini kapsayacak olan bu konserlerde en sevilen Anathema şarkıları söylenecek. %100 Music’in sunduğu konser, 6 Eylül Cuma Ankara Milyon Performance Hall’da, 7 Eylül Cumartesi günü Zorlu PSM’de ve 8 Eylül Pazar gecesi İzmir Red Park’ta sahne alacak.
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